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Єврокомісія очікує від України подальшого відкриття газового ринку та зняття експортних обмежень

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read1 хв
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Єврокомісія очікує від України подальшого відкриття газового ринку та зняття експортних обмежень
ЄС очікує від України подальшого відкриття газового ринку. Джерело: Getty Images

Єврокомісія назвала зняття заборони на експорт газу одним із важливих кроків, які Україна має зробити в межах реформи газового ринку. Поряд із цим ЄС очікує поступового скасування ПСО та належного відокремлення (анбандлінгу) операторів газорозподільних систем.

Про це йдеться у щорічному звіті Європейської комісії щодо України за 2026 рік, оприлюдненому 4 листопада в межах Пакета розширення ЄС.

"Про незначний прогрес можна повідомити на газовому ринку, де було скасовано ПСО для виробників електроенергії з газу. Реформи, зокрема забезпечення належного анбандлінгу операторів газорозподільних систем, поступове скасування ПСО та зняття заборони на експорт природного газу, залишаються важливим пріоритетом для України", – йдеться у звіті Єврокомісії.

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У документі також наголошується, що роботу над поступовою лібералізацією енергетичних ринків і створенням механізму фінансування потреб вразливих споживачів необхідно прискорити.

Раніше Україна вже зробила перший крок у цьому напрямі, дозволивши приватним газовидобувним компаніям тимчасовий контрольований експорт частини власного газу. Механізм передбачає обмежені обсяги та можливість зупинки поставок у разі ризиків для внутрішнього ринку.

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