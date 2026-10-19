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ЄС скоротив квоти для української сталі до 1 млн тонн, але за вісім місяців імпортував 1,6 млн тонн металопродукції з РФ – медіа

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
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ЄС скоротив квоти для української сталі до 1 млн тонн, але за вісім місяців імпортував 1,6 млн тонн металопродукції з РФ – медіа
Відвантаження слябів. Джерело: shutterstock

Євросоюз у січні–серпні 2026 року імпортував з Росії 1,6 млн тонн продукції гірничо-металургійного комплексу на €682 млн. Це відбувається на тлі того, що квоти для української сталі були скорочені приблизно до 1 млн тонн. 

За розрахунками GMK Center на основі даних Eurostat, майже 98% російських поставок припало на сталеві напівфабрикати: за вісім місяців ЄС закупив 1,56 млн тонн такої продукції на €670 млн.

Таким чином, лише за січень–серпень обсяг російської металопродукції, ввезеної до ЄС, уже на 60% перевищив орієнтовний обсяг квоти, залишеної для української сталі.

Найбільшим покупцем російських сталевих напівфабрикатів стала Бельгія – 767,7 тис. тонн. Італія імпортувала ще 191,8 тис. тонн.

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Повної заборони на російські сталеві напівфабрикати ЄС досі не запровадив. Для слябів діє перехідний механізм: з жовтня 2026 року квоту скоротили до 2,6 млн тонн на рік, а з жовтня 2027-го вона має зменшитися до 2 млн тонн. За підсумками 2025 року Євросоюз імпортував з РФ 5,08 млн тонн продукції ГМК. Росія отримала від цих поставок €2,08 млрд.

Як відомо, Україна щороку втрачатиме від 1,3 до 1,6 млн тонн експорту сталі та до $1,1 млрд валютної виручки через нову систему тарифних квот (TRQ), запроваджену Європейським Союзом.

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