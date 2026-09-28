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Якщо газу більше, ніж потрібно Україні, надлишок можна продавати за кордон, – Рябцев

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read1 хв
icon 5,0 т.
Якщо газу більше, ніж потрібно Україні, надлишок можна продавати за кордон, – Рябцев
Контрольований експорт може дати газовикам гроші на відновлення
Джерело: unian.ua

Україна може застосувати до газу ту саму логіку, яка вже працює на ринку електроенергії: коли внутрішні потреби забезпечені й виникає надлишок ресурсу, його можна продавати за кордон. Про це заявив експерт з енергетичних питань, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев.

"Можна робити точно так, як і на ринку електричної енергії. Якщо є надлишок електричної енергії, то чому б її не експортувати, не отримати кошти на відновлення пошкоджених потужностей, зокрема", – зазначив він.

За словами Рябцева, така ж логіка може працювати і для газу: експорт надлишкових обсягів не має заважати ані наповненню сховищ, ані забезпеченню українських споживачів.

"Я не бачу в цьому чогось такого, що не дозволить або збільшити обсяг газу в сховищах, або забезпечувати газом українських споживачів", – сказав експерт.

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Окремо Рябцев звернув увагу на можливості продажу за кордон "зеленого" газу, зокрема біогазу. Якщо він відповідає технічним вимогам газотранспортної системи, такий ресурс можна експортувати на ринок, де на нього є попит.

Раніше аналітик ринку природного газу ExPro Consulting Михайло Свищо заявив, що часткове відкриття експорту українського газу не вплине на тариф для населення та за нинішніх запасів не має створити дефіциту ресурсу для проходження зими.

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