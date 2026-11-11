2027 рік стане для української економіки ще одним роком серйозних випробувань. Війна продовжує руйнувати виробничі потужності, енергетичну та логістичну інфраструктуру, обмежує експортні можливості й змушує державу спрямовувати колосальні ресурси на оборону. Бізнес працює в умовах невизначеності, дефіциту кадрів, високих витрат та енергетичних ризиків.

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Жовтневий Інфляційний звіт Національного банку України містить непрості цифри: прогноз економічного зростання переглянуто в бік погіршення, а прогноз інфляції – у бік підвищення.

Що це означає для звичайних українців? Чи продовжать зростати ціни? Чого очікувати від курсу гривні, зарплат і доходів? І чи зможемо ми зберегти макроекономічну стабільність?

Давайте про це поговоримо на підставі макропрогнозів від НБУ.

Економіка: відновлення буде повільним

За оновленим прогнозом НБУ, реальний ВВП України у 2026 році скоротиться на 0,4%, у 2027 році зросте лише на 0,4%, а у 2028 році темпи зростання можуть прискоритися до 2,2%.

Це справді скромні показники. Головна причина – війна та її економічні наслідки. Посилення російських атак на підприємства, енергетичні об’єкти, склади та логістичну інфраструктуру завдає подвійного удару: Україна втрачає виробничі можливості, а бізнес змушений витрачати більше коштів на енергозабезпечення, транспортування та відновлення пошкоджених об’єктів.

За оцінками НБУ, без негативного впливу посилення обстрілів і блокади морських портів реальний ВВП у 2026 році міг би бути на 1,9 відсоткового пункта вищим.

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Водночас прогноз на 2027 рік передбачає поступове поліпшення внутрішньої логістики, що має підтримати економічну активність.

Отже, українцям не варто очікувати швидкого економічного прориву вже наступного року. Відновлення буде поступовим і нерівномірним. Але навіть невелике позитивне зростання за нинішніх умов – це результат надзвичайно складної роботи українського бізнесу, працівників, військових та державних інституцій.

Інфляція: ціни зростатимуть, але повільніше

Питання цін залишається одним із найчутливіших для українців.

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За прогнозом НБУ, інфляція за підсумками 2026 року становитиме 12,5%, у 2027 році сповільниться до 7,3%, а у 2028 році наблизиться до цільового рівня 5%.

Тут важливо розуміти: сповільнення інфляції не означає зниження цін. Це означає, що вони продовжуватимуть зростати, але повільнішими темпами.

Чому інфляція прискорилася?

Серед основних причин – подорожчання пального (більше ніж на 40%), наслідки російських атак на виробничу та логістичну інфраструктуру, зростання витрат бізнесу, дефіцит працівників і підвищення заробітних плат.

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Важливу роль відіграють і бюджетні стимули, які підтримують внутрішній попит. За обмежених можливостей виробництва це створює додатковий інфляційний тиск.

За оцінками НБУ, лише наслідки російських обстрілів додадуть близько 0,7 відсоткового пункта до інфляції 2026 року.

У 2027 році частина цих чинників має поступово послабитися. Проте повернення до інфляційної цілі 5% буде поступовим і досягнуто буде в 2028 році.

Чому НБУ підвищив облікову ставку до 16,5%?

29 жовтня Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 16% до 16,5%.

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На перший погляд, це може здаватися парадоксальним: економіка практично не зростає, бізнес переживає складний період, а центральний банк підвищує вартість грошей.

Але завдання НБУ – не підтримувати економічну активність будь-якою ціною. Його ключовий мандат – забезпечення цінової стабільності. Адже контрольована інфляція є однією з найважливіших передумов довгострокового економічного зростання.

Якщо подорожчання пального, енергії та логістики перетвориться на стійкі інфляційні очікування, це може запустити нову хвилю підвищення цін.

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Підвищення облікової ставки має підтримати привабливість гривневих заощаджень, стримати надмірний попит на іноземну валюту та не допустити закріплення високої інфляції.

Особливо цікавою була дискусія Комітету з монетарної політики 28 жовтня. Вісім із 11 учасників підтримали підвищення ставки до 16,5%, троє висловилися за її збереження на рівні 16%.

Прихильники підвищення наголошували на стійкості інфляційного тиску та погіршенні інфляційних очікувань (інфляційні очікування домогосподарств – більше 14%, інфляція за жовтень – 11% р/р). Прихильники збереження ставки звертали увагу на слабку економічну активність і ризик створення додаткових перешкод для кредитування бізнесу.

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Обидві позиції мають економічну логіку. Саме тому важливо, що рішення ухвалюються після професійного обговорення різних сценаріїв і ризиків.

На мою думку, сьогодні особливо важливо зберігати довіру до монетарної політики. Українці повинні мати впевненість у гривневих заощадженнях, а бізнес – у передбачуваності економічного середовища. Водночас процентна політика має постійно враховувати стан економіки та перспективи її відновлення.

Курс гривні: чи буде валютний ринок стабільним?

Валютний курс – ще одна тема, яка традиційно хвилює українців.

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Важливо нагадати: Національний банк не встановлює фіксований курс гривні та не має за мету утримувати його на конкретній цифрі. Україна працює в режимі керованої гнучкості обмінного курсу. Це означає, що курс реагує на попит і пропозицію, а НБУ згладжує надмірні коливання.

У 2027 році валютний ринок і надалі матиме значні виклики. Експортні можливості України обмежені наслідками війни, водночас потреби в імпорті пального, енергетичного обладнання, продукції для оборонного сектору та відновлення інфраструктури залишатимуться високими.

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Однак є важливий стабілізаційний чинник – міжнародна фінансова підтримка.

За оцінками НБУ, у 2027 році Україна очікує близько 52 млрд доларів бюджетної підтримки та ще 37 млрд доларів за оборонною складовою Ukraine Support Loan.

За прогнозом НБУ, міжнародні резерви України у 2026–2027 роках залишатимуться на рівні понад 62 млрд доларів. Це створює необхідний запас міцності для проведення валютних інтервенцій і підтримання впорядкованої роботи валютного ринку.

Я переконаний, що ми маємо всі підстави розраховувати на збереження його стійкості. Але для цього необхідні дві принципові умови: своєчасне надходження міжнародної допомоги та збереження довіри до гривні.

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Не варто створювати ілюзію, що курс не може змінюватися. Але головне – не допустити панічних очікувань, різких дисбалансів і втрати довіри до національної валюти.

Зарплати та добробут: чого очікувати українцям?

Попри слабке економічне зростання, ринок праці й надалі відчуватиме дефіцит кваліфікованих працівників. На нього впливають мобілізація, міграція, демографічні зміни та структурні дисбаланси.

За прогнозами НБУ, реальні заробітні плати у 2026 році зростуть на 11,4%, а у 2027–2028 роках їхнє зростання становитиме близько 4–5% щороку.

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Це позитивний сигнал для домогосподарств. Водночас середні показники не означають однакового поліпшення добробуту для всіх українців.

Для бізнесу зростання зарплат також є серйозним викликом. Тому поряд із підвищенням оплати праці необхідно збільшувати продуктивність, інвестувати в технології, професійну освіту та перекваліфікацію працівників.

Саме продуктивність праці, а не лише номінальне підвищення зарплат, визначатиме реальне зростання добробуту українців.

Міжнародна допомога – фундамент економічної стабільності

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Окремо хочу наголосити: міжнародна фінансова допомога сьогодні – це не просто підтримка державного бюджету. Це один із фундаментальних чинників макроекономічної стабільності України.

Війна вимагає колосальних видатків. Власних доходів держави недостатньо для одночасного фінансування оборони, соціальних зобов’язань і відновлення інфраструктури.

Тому міжнародна допомога має надходити своєчасно, у повному обсязі та передбачувано.

Затримки фінансування створюють ризики для бюджету, міжнародних резервів, валютного ринку та інфляційних очікувань.

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Не менш важливим є продовження реформ, захист прав власності, боротьба з корупцією та підвищення ефективності державного управління. Це не лише вимоги партнерів, а й необхідні передумови для залучення приватних інвестицій.

Міжнародна підтримка має бути не тільки фінансовою подушкою безпеки, а й інструментом майбутнього розвитку. Особливе значення матимуть інвестиції в оборонно-промисловий комплекс, енергетичну стійкість, транспортну інфраструктуру та локалізацію виробництва в Україні.

Наше завдання – не просто вистояти, а підготувати економіку до майбутнього

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Отже, яким буде 2027 рік для українців?

Очевидно, це не буде рік швидкого економічного зростання. Інфляція залишатиметься вищою за цільовий рівень, економічна активність буде обмеженою, а бізнес і населення продовжать відчувати наслідки війни.

Але я не вважаю правильним дивитися на майбутнє виключно через призму негативних прогнозів.

Україна вже продемонструвала надзвичайну стійкість. Ми зберегли функціональність держави, банківської системи, платіжної інфраструктури та валютного ринку. Український бізнес адаптувався до умов, які ще кілька років тому здавалися неможливими.

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Я переконаний, що макроекономічну стабільність ми збережемо. Для цього потрібні відповідальна економічна політика, дисципліна державних фінансів, своєчасна міжнародна допомога та довіра суспільства до державних інституцій.

Водночас не можна забувати про головне: економічна стабільність України безпосередньо залежить від ситуації на фронті. Наше першочергове завдання – вистояти у війні, зберегти територіальну цілісність та забезпечити обороноздатність держави.

Але економіка не повинна просто чекати завершення війни, щоб почати розвиватися. Усім державним органам уже сьогодні потрібно створювати максимально сприятливі умови для того щоб бізнес залишався в Україні, відбудовувався після обстрілів, мав можливість страхувати безпекові ризики та розвиватися і т.д.

Наше завдання сьогодні – втримати фронт, зберегти макроекономічну стабільність і забезпечити економічну основу для майбутнього відновлення країни. Потрібно не просто вистояти, а підготувати Україну до нового етапу розвитку.

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