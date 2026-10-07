Вихід із кризи у металургії залежить від відновлення логістики та зниження транспортного тиску – медіа

Українська металургія опинилася у ситуації, коли для відновлення роботи недостатньо лише ремонту пошкоджених підприємств. Ключовою умовою виходу з кризи залишається відновлення стабільної логістики, насамперед морського експорту, а також зниження навантаження на сухопутні маршрути. Про це свідчать дані Державної митної служби, отримані Бізнес Цензором, а також оцінки металургів і "Укрзалізниці".

Відео дня

Наразі три найбільші металургійні комбінати країни – "Запоріжсталь", "Каметсталь" і "АрселорМіттал Кривий Ріг", – не працюють. Разом вони забезпечували близько 90% виробництва сталі в Україні. Втім, проблеми галузі пов’язані не лише з ударами по підприємствах. Ще до масованих атак на заводи металургія почала втрачати можливість вивозити продукцію.

У червні Україна експортувала 524,7 тис. тонн металопродукції, у липні – 322,2 тис. тонн, а в серпні – лише 124,8 тис. тонн. Тобто за два місяці обсяги скоротилися на 76%. Найбільший удар припав на морську логістику: морський експорт впав із 322,4 тис. тонн у червні до 11 тис. тонн у серпні – це 97%.

У Держмитслужбі пояснюють це припиненням морських перевезень через посилення російських атак і вимушеним перерозподілом вантажів на інші маршрути. Проте сухопутні маршрути не змогли компенсувати втрату морського експорту. За 20 місяців, із січня 2025-го до серпня 2026 року, сумарні обсяги залізничного та автомобільного експорту жодного разу не перевищували 289 тис. тонн на місяць.

Додатковим фактором погіршення ситуації стало подорожчання залізничної логістики. З 1 серпня "Укрзалізниця" підвищила вантажні тарифи на 30%. Бізнес розкритикував це рішення: у червні "Укрметалургпром" оцінював можливі втрати від підвищення тарифів майже у 100 млрд грн ВВП і $2,4 млрд валютної виручки.

РЕКЛАМА

На початку серпня об’єднання закликало уряд скасувати рішення і пропонувало натомість поступове підвищення тарифів на 8–14% протягом 2026–2027 років, і лише після відновлення судноплавства в чорноморських портах. Втім, УЗ відмовилася від пропозицій і заявила, що фактичне підвищення на 30% стало "компромісом" – хоча і підтвердила, що вантажі ГМК були переорієнтовані з портів Великої Одеси на сухопутні прикордонні переходи та дунайський напрямок.

Таким чином, головною умовою виходу металургії з кризи залишається відновлення повноцінної морської логістики: саме через море Україна могла вивозити найбільші обсяги чавуну, напівфабрикатів та іншої металопродукції. Без цього навантаження продовжить переходити на залізницю та автотранспорт, які не здатні повністю замістити морський експорт і при цьому є значно дорожчими.

Головні історії дня