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"Ворог системно цілить у цивільну інфраструктуру": Буданов анонсував підготовку сценаріїв подолання криз у зимовий період

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read2 хв
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"Ворог системно цілить у цивільну інфраструктуру": Буданов анонсував підготовку сценаріїв подолання криз у зимовий період
Буданов провів засідання Координаційної платформи з гуманітарного реагування. Джерело: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Росія системно атакує цивільну інфраструктуру великих українських міст, тому державні органи готують детальні сценарії реагування на можливі кризи в зимовий період. Йдеться про координацію дій влади, Сил оборони, рятувальників, міжнародних партнерів та гуманітарних організацій на випадок масштабних проблем у період із листопада 2026 року до березня 2027 року.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Кирило Буданов за підсумками засідання Координаційної платформи з гуманітарного реагування. За його словами, головне завдання – заздалегідь визначити чіткі плани дій та зосередити наявні ресурси там, де через можливі атаки людям буде найважче.

Які сценарії готують

Буданов зазначив, що за дорученням президента України провів засідання Координаційної платформи. У ньому взяли участь прем'єр-міністр, секретар Ради національної безпеки і оборони, представники Офісу Президента, державних органів, а також дипломати й представники країн-донорів.

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Учасники обговорили основні виклики та мають синхронізувати операційні плани реагування на весь зимовий період – із листопада 2026 року до березня 2027-го.

Уряд через Державну службу України з надзвичайних ситуацій готує базовий сценарій можливих загроз. При цьому враховуватимуть їхню географію та масштаби, щоб визначити, які регіони й громади можуть потребувати найбільшої підтримки.

Сили оборони та розвідка, зі свого боку, мають надати оцінку ризиків. Це необхідно, щоб цивільне планування враховувало можливий характер і масштаби російських атак.

Ресурси хочуть спрямувати туди, де буде найважче

Окремий акцент Буданов зробив на розподілі ресурсів. За його словами, допомогу потрібно заздалегідь зосередити в місцях, де внаслідок можливих ударів виникнуть найбільші гуманітарні потреби.

Йдеться не лише про центральні органи влади. До скоординованого реагування мають бути готові органи місцевого самоврядування, профільні міністерства та державні служби, армія, міжнародні партнери й гуманітарні організації.

Такий підхід має дозволити швидше реагувати на наслідки атак і не витрачати критично важливий час на узгодження дій уже після виникнення кризової ситуації.

"Маємо тримати тил так само надійно, як Сили оборони тримають лінію фронту", – наголосив Буданов.

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія зосередила удари по ключових енергетичних підстанціях, через які електроенергія з атомних електростанцій передається до Києва, центральних і східних регіонів України, що створює ризики перебоїв зі світлом одразу в кількох областях. Київ поступово відновлює власну генерацію, однак частина критичного обладнання магістральних підстанцій досі залишається недостатньо захищеною, тому завершення будівництва захисних споруд є одним із важливих  завдань перед зимою.

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