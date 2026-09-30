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Внесок металургії у ВВП України може впасти з довоєнних 10,3% майже до нуля – медіа

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read2 хв
icon 3,5 т.
Внесок металургії у ВВП України може впасти з довоєнних 10,3% майже до нуля – медіа
Наразі Україна не має надлишкових потужностей із виробництва стал
Джерело: depositphotos/scanrail

Українська металургія опинилася у найглибшій кризі за роки повномасштабної війни. Через серію російських ударів, блокаду портів, подорожчання залізничної логістики та торговельні обмеження ЄС зупинилися ключові підприємства, які забезпечували близько 90% виробництва сталі в країні. Про це йдеться в матеріалі NV.

За даними видання, у вересні 2026 року російськими балістичними ракетами були атаковані чотири великі металургійні підприємства. Три з них після ударів зупинили роботу. Серед найбільш постраждалих – "Запоріжсталь", "Каметсталь", ArcelorMittal Кривий Ріг та Дніпровський металургійний завод.

Внесок металургії у ВВП України може впасти з довоєнних 10,3% майже до нуля – медіа

Інфографіка

Джерело: NV

Найбільших руйнувань зазнала "Запоріжсталь": підприємство було атаковане 11 і 27 серпня, а також 12 і 17 вересня, загалом – 17 балістичних ракет. Унаслідок атак загинули вісім працівників, ще 31 людина отримала поранення. Після першої серпневої атаки завод зупинив виробництво.

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Пізніше ArcelorMittal Кривий Ріг повідомив, що не зможе відновити нормальну роботу до завершення війни. "Ми дійшли висновку, що більше не можемо безпечно експлуатувати ArcelorMittal Кривий Ріг. Ми обговорюємо майбутнє заводу з урядом України та зосередимося на збереженні інфраструктури, щоб після повернення миру залишалися можливості для відновлення виробництва", – заявив генеральний директор підприємства Мауро Лонгобардо.

За оцінкою NV, зупинені підприємства сукупно забезпечували близько 90% українського виробництва сталі. На них та завдяки їхній роботі були зайняті понад 30 тис. людей.

Керівник офісу генерального директора Метінвесту Олександр Водовіз раніше заявляв Financial Times, що через зупинку ключових заводів ситуація стала критичною. "Станом на сьогодні Україна більше не має металургійної промисловості", – сказав він.

Стан галузі ускладнюють не лише прямі руйнування. Металургійні компанії одночасно стикаються з блокадою чорноморських портів, подорожчанням залізничних перевезень, скороченням квот ЄС та дією CBAM.

Падіння виробництва вже відбивається на стані економіки. Якщо у 2021 році гірничо-металургійний комплекс формував близько 10,3% ВВП України, то вже у 2023 році його частка становила 5,7%, а у 2025-му – 5,5%. Для 2026 року цей прогноз становить близько нуля.

У результаті криза металургії загрожує не лише падінням виробництва сталі, а й втратою робочих місць, валютної виручки, податкових надходжень та промислової бази, від якої залежить майбутнє відновлення країни.

Як відомо, за 5 років найбільші метпідприємства сплатили податків і зборів на суму понад 200 млрд грн, або $6,2 млрд. За підсумками 2024 року сплата податків і зборів чотирьох металургійних компаній становила 1,6% надходжень до бюджетів усіх рівнів.

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