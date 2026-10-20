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Військові частини мають нагальні потреби: Южаніна пояснила необхідність збільшення до 20-30% військового ПДФО, яке напряму виділяється бригадам

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
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Військові частини мають нагальні потреби: Южаніна пояснила необхідність збільшення до 20-30% військового ПДФО, яке напряму виділяється бригадам
Ніна Южаніна народна депутатка з фракції «Європейська солідарність». Джерело: пресслужба фракції ЄС

Частка військового ПДФО, яке виділяється бригадам Сил оборони напряму, має бути збільшена до 20 або 30 відсотків.

Про це пише в соцмережах народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Ніна Южаніна.

Вона зауважує: українські захисники досі змушені витрачати на потреби підрозділів своє грошове забезпечення, яке до того ж роками не підвищується.

"Чому військові частини отримують лише 10% "військового" ПДФО? Це ще одне питання, яке ми порушили у своїх пропозиціях до проєкту Державного бюджету на 2027 рік (№16000). За запропонованим Урядом розподілом надходжень від ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців 30% спрямовується Держспецзв’язку; 10% – безпосередньо військовим частинам. Ми пропонуємо змінити це співвідношення. Подали два варіанти: збільшити частку військових частин до 20% або 30%, відповідно зменшивши частку Держспецзв’язку. Чому? Бо військові частини мають нагальні потреби. І можливість самостійно закуповувати необхідне для виконання бойових завдань має величезне значення", – пояснює депутатка.

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"Можливо, хтось запитає: чого ми так причепилися до збільшення частки "військового" ПДФО для військових частин? Відповім: бо військовослужбовці досі змушені скидатися зі свого грошового забезпечення на пальне, шини, ремонт автомобілів та інші потреби своїх підрозділів! Не говорю вже про більш серйозні речі. Грошове забезпечення військового – це його зарплата, а не додаткове джерело фінансування армії. Саме тому гроші потрібні безпосередньо бригадам. І перестаньте вже заговорювати цю проблему або вдавати, що її не існує", – обурюється Ніна Южаніна.

"А ще хотіла б отримати відповіді на конкретні питання. Як використано кошти, які у 2026 році отримала Держспецзв’язку за рахунок "військового" ПДФО? Які результати закупівель? Наскільки оперативно необхідне обладнання надходить до військових? І головне – чому безпосередньо військовим частинам передбачено лише 10%? Хто відповість?", – запитує депутатка.

"Наша пропозиція базується виключно на зверненнях військових бригад. І їх декілька сотень. Чому дозволяємо собі не чути їх? Настав час переглянути це співвідношення з урахуванням реальних потреб військових бригад", – наголошує Ніна Южаніна.

Як повідомляв OBOZ.UA, "Європейська солідарність" вимагає вилучити з проєкту Держбюджету на 2027 рік всі популістські і корупційні статті витрат. Натомість вивільнені кошти мають йти виключно на оборону і зміцнення ЗСУ. За словами лідера партії Петра Порошенка, перерозподіл нецільових видатків дасть змогу додатково спрямувати на армію щонайменше пів трильйона гривень.

"Наші вимоги конкретні: щонайменше 500 мільярдів гривень додаткового ресурсу військовим, на закупівлю зброї, оборонних технологій; 30 відсотків грошей військового ПДФО – безпосередньо бригадам. Індексація грошового забезпечення; захист енергетики й економіки; скасування непріоритетних і пропагандистських витрат; виконання європейських зобов’язань і відновлення довіри союзників", – зазначає Порошенко.

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