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"Від цих коштів залежить обороноздатність країни": Корецький сказав, скільки зовнішнього фінансування потребує Україна на 2027 рік

Надія ДанищукНадія Данищук
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"Від цих коштів залежить обороноздатність країни": Корецький сказав, скільки зовнішнього фінансування потребує Україна на 2027 рік
Сергій Корецький виступив онлайн на міністерському круглому столі під час щорічних зборів МВФ і Світового банку. Джерело: t.me/Koretskyi_official

Україні у 2027 році потрібно понад 52 млрд доларів зовнішнього бюджетного фінансування. З них майже 20 млрд доларів уже визначені в межах домовленостей з Європейським Союзом, Міжнародним валютним фондом та Японією. Однак ще понад 32,6 млрд доларів потрібно залучити.

Про це 14 жовтня прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив партнерам на міністерському круглому столі під час щорічних зборів МВФ і Світового банку. За його словами, від залучення цих коштів залежатимуть обороноздатність України, виплата пенсій, робота лікарень та підтримка бізнесу.

Скільки грошей Україні потрібно залучити

Корецький зазначив, що загальна потреба України у зовнішньому бюджетному фінансуванні на 2027 рік перевищує 52 млрд доларів.

Із цієї суми майже 20 млрд уже мають визначені джерела в межах домовленостей із міжнародними партнерами. Водночас понад 32,6 млрд доларів Україні ще потрібно залучити.

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Прем’єр-міністр наголосив, що ці кошти необхідні не лише для підтримки державних фінансів, а й для забезпечення ключових потреб країни – від оборони до соціальних виплат та роботи критично важливих сфер.

На оборону та безпеку потрібно ще більше коштів

За словами Корецького, наступного року бюджетні видатки на оборону та безпеку становитимуть майже 44% ВВП. При цьому Україні знадобляться додаткові ресурси для фінансування Сил оборони.

Окрему позабюджетну потребу для армії уряд оцінює у 45 млрд доларів.

Російські удари скорочують доходи бюджету

Корецький повідомив про фінансові наслідки російських атак на українську енергетику, підприємства та інфраструктуру. За його словами, через руйнування та зупинку роботи підприємств податкові надходження до кінця 2026 року будуть приблизно на 1,5 млрд доларів меншими за прогноз.

Виступаючи на міністерському круглому столі МВФ і Світового банку по відеозв’язку з Києва після чергового масованого удару РФ по енергетичній інфраструктурі, прем’єр-міністр зазначив, що Росія систематично атакує критичну інфраструктуру, бізнес, виробництва та цивільні об’єкти, що безпосередньо впливає на економічну активність і доходи державного бюджету.

Україна має виконати свої зобов’язання

Корецький також повідомив, що цього тижня уряд має затвердити необхідні рішення для продовження міжнародного фінансування. Верховна Рада, зі свого боку, має розглянути законопроєкти, передбачені програмами підтримки МВФ, Світового банку та ЄС.

Окремо прем’єр-міністр подякував партнерам за визначені джерела фінансування потреб України у 2026 році та ЄС – за Ukraine Support Loan обсягом 90 млрд євро на 2026–2027 роки.

Як повідомляв OBOZ.UA, 14 жовтня Україна знаходилась під масовою повітряною атакою ворога. За ніч Росія запустила 124 дрони, ще 145 – протягом дня. І ввечері у нашому небі постійно фіксували десятки "Шахедів". Під ударами енергетика, логістика, залізниця.

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