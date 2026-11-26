Компанія D.Solutions, яка працює під брендом YASNO, продовжує приймати заявки на грантову програму "Світло для ветеранського бізнесу", у межах якої 15 підприємств зможуть отримати компенсацію витрат на електроенергію на суму близько 250 тис. грн кожне.

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Про це повідомили в компанії.

Зазначається, що подати заявку до 20 грудня можуть не лише ветерани та ветеранки, які володіють бізнесом, а й члени їхніх родин. Зокрема, дружини та повнолітні діти, які разом із ветеранами розвивають сімейну справу.

Участь у програмі можуть взяти підприємства з усієї України. Для цього бізнес має бути клієнтом ТОВ "ЯСНО+". Компанії, які користуються послугами інших постачальників, також можуть долучитися до програми після переходу на постачання електроенергії від D.Solutions.

Для отримання гранту не потрібно готувати бізнес-план, фінансові прогнози чи складну звітність. Достатньо відповідати умовам програми, заповнити заявку та надати необхідні документи.

Переможці отримають компенсацію вартості 25 тис. кВт·год електроенергії протягом шести місяців. Це дозволить кожному з 15 підприємств заощадити близько 250 тис. грн на оплаті світла в опалювальний сезон.

Нагадаємо, D.Solutions проводить другий сезон грантової програми "Світло для ветеранського бізнесу". Під час першого сезону підтримку отримали підприємства з різних регіонів України, зокрема автомийки, фермерські господарства, зоомагазин та інші малі бізнеси.