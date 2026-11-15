В Єврокомісії закликали запровадити прозорий відбір глави Держфінмоніторингу: які порушення знайшли

Європейська комісія оприлюднила звіт реформ України в сферах державних закупівель, статистики та фінансового контролю. Отже серед ключових зауважень – слабкість механізмів запобігання корупції, брак контролю за використанням бюджетних коштів і також необхідність незалежності державних установ.

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Про це йдеться в дослідженні Європейської комісії Ukraine 2026 Report. Документ охоплює період із вересня 2025-го до вересня 2026 року.

Які проблеми Єврокомісія виявила у сфері державних закупівель

Наразі українське законодавство про публічні закупівлі лише частково відповідає нормам Європейського Союзу. Попри певний прогрес у гармонізації правил, залишаються проблеми з прозорістю процедур, контролем за використанням бюджетних коштів та забезпеченням конкуренції між учасниками.

У 2025 році в Україні уклали державні контракти на загальну суму 19,74 млрд євро (без урахування оборонних закупівель і придбання газу). Із них 72,3% вартості припадало на конкурентні процедури. Водночас Єврокомісія звернула увагу на те, що 70,6% вартості контрактів, укладених через відкриті торги, припадали на процедури лише з одним учасником.

Окреме занепокоєння викликає ефективність державного контролю. У 2025 році Державна аудиторська служба виявила порушення у 63% перевірених закупівель. Однак результати таких перевірок не завжди призводили до належних правових наслідків: рішення оскаржували в судах лише в окремих випадках, а успішність цих оскаржень залишалася низькою.

У звіті йдеться про недостатній спроможності державних замовників запобігати корупції та змові учасників торгів. Особливо гостро ця проблема проявляється на місцевому рівні та в державних підприємствах.

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Єврокомісія згадала й операцію "Мідас" під час якої правоохоронці викрили ймовірне масштабне привласнення коштів під час закупівель для державної енергетичної компанії, а також можливий вплив високопосадовців на укладання оборонних контрактів.

Що не так із державною статистикою

Ще одним напрямом, у якому Україна має провести додаткові реформи, залишається державна статистика. Європейська комісія вважає необхідним посилити професійну незалежність Державної служби статистики, її повноваження та інституційний статус.

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Зокрема, Україні рекомендують внести зміни до законодавства, щоб забезпечити Держстату достатні фінансові та кадрові ресурси для виконання покладених на нього завдань.

Водночас у цій сфері є й позитивні зрушення. У липні 2025 року юридичні особи відновили подання статистичної та фінансової звітності до органів державної статистики. Крім того, Україна затвердила нові класифікації видів економічної діяльності та регіонів, які мають набути чинності у 2027 році.

Водночас формування макроекономічної статистики, зокрема даних про державні фінанси, залишається суттєво ускладненим через воєнний стан. Порівняно з попереднім роком істотного прогресу в цьому напрямі не зафіксовано.

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Єврокомісія також звернула увагу на необхідність посилення співпраці між Держстатом, Національним банком і Міністерством фінансів для покращення збору та опрацювання економічних показників.

Єврокомісія вимагає посилити фінансовий контроль

У частині державного фінансового контролю Європейська комісія відзначила поступ у формуванні законодавчої та методологічної бази. Україна затвердила Стратегію реформування управління державними фінансами на 2026-2030 роки.

Однак практична ефективність системи внутрішнього фінансового контролю залишається обмеженою. Причинами називають перш за все нерівномірне впровадження реформ у різних установах, а також недостатню координацію та різний рівень інституційної спроможності.

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Окремо у звіті йдеться про Рахункову палату України. Єврокомісія наголосила на необхідності посилити її інституційну та фінансову незалежність. Зокрема, призначення шести членів керівного складу органу, яке досі залишається незавершеним, могло б покращити його управлінську спроможність.

Крім того, Україні потрібно продовжити узгодження національного законодавства з європейськими правилами захисту фінансових інтересів ЄС. У липні 2026 року було ухвалено національну антикорупційну стратегію для захисту коштів Євросоюзу, однак можливості Державної аудиторської служби як координаційного органу з питань боротьби з шахрайством потребують подальшого посилення.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Європейська комісія готує обережніший план переговорів про вступ України до Євросоюзу, визначаючи обмежені цілі для просування реформ до 2027 року. Водночас у документі не зазначатимуть конкретної дати завершення переговорів або вступу України до блоку.