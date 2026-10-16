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В Україні знову вимикатимуть світло: які графіки діятимуть 17 жовтня

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read2 хв
icon 2,9 т.
Ілюстративне зображення. Жінка із свічкою як ілюстрація відключення світла.
Відключення світла. Ілюстративне фото. Джерело: КМДА / Facebook

У суботу, 17 жовтня, в Україні знову вимикатимуть світло з 06:00 до опівночі та застосовуватимуть графіки обмеження потужності (цілодобово). Причиною є наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

Про це повідомили в "Укренерго". Будуть застосовуватися такі обмеження:

• 00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу в усіх регіонах України;

• 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2,5 черг) у частині областей.

"Увага! Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні. Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!" – закликали в "Укренерго".

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Де дізнатися актуальний графік відключення світла

Ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго
Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запоріжжя www.zoe.com.ua/
Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті)
Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли)
Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента)
Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71
Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон та Херсонська область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті)

Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off
Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, 16 жовтня у частині регіонів України було запроваджено відключення електроенергії. Утім, погодинні графіки діяли не скрізь – у Києві та частково на Київщині через російську атаку знову ввели аварійні (екстрені) відключення.

Планові обмеження водночас було запроваджено в Сумській, Полтавській, Черкаській, Житомирській, Харківській і Чернігівській областях, а на Одещині частина домівок залишилися без світла через російський обстріл.

У Луцьку також виникла складна ситуація з електропостачанням через масовану атаку РФ. Містян закликали бути готовими до того, що світла може не бути щонайменше 24 години. У Рівному після масованої атаки дронів також скаржилися на вимкнення електроенергії.

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