В Україні знову вимикатимуть світло: які графіки діятимуть 17 жовтня
У суботу, 17 жовтня, в Україні знову вимикатимуть світло з 06:00 до опівночі та застосовуватимуть графіки обмеження потужності (цілодобово). Причиною є наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.
Про це повідомили в "Укренерго". Будуть застосовуватися такі обмеження:
• 00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу в усіх регіонах України;
• 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2,5 черг) у частині областей.
"Увага! Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні. Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!" – закликали в "Укренерго".
Де дізнатися актуальний графік відключення світла
Ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:
Як повідомляв OBOZ.UA, 16 жовтня у частині регіонів України було запроваджено відключення електроенергії. Утім, погодинні графіки діяли не скрізь – у Києві та частково на Київщині через російську атаку знову ввели аварійні (екстрені) відключення.
Планові обмеження водночас було запроваджено в Сумській, Полтавській, Черкаській, Житомирській, Харківській і Чернігівській областях, а на Одещині частина домівок залишилися без світла через російський обстріл.
У Луцьку також виникла складна ситуація з електропостачанням через масовану атаку РФ. Містян закликали бути готовими до того, що світла може не бути щонайменше 24 години. У Рівному після масованої атаки дронів також скаржилися на вимкнення електроенергії.
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