В Україні запустили серійне виробництво турбореактивних двигунів для дронів: раніше їх не було

В Україні вже шість оборонних компаній виробляють мініатюрні турбореактивні двигуни для дронів на серійному рівні. Ще 11 стартапів займаються відповідними розробками, і також потенційно можуть у найближчому майбутньому перейти до виробництва.

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Про це в інтерв'ю "Оборонці" розповів керівник оборонного кластера Brave1 Андрій Гриценюк. За його словами, Brave1 розпочав фінансувати цей напрям ще у 2025 році, а на налагодження виробництва знадобилося понад півтора року.

Критично для України

"Ми розуміли, що Україні може бути потрібно, може бути критичною для країни наявність власного виробництва невеличких турбореактивних двигунів. Раніше їх в Україні не було, жодна приватна компанія не виробляла. У 2025 році ми запустили програму, розпочали фінансування, виділили це в окремий сегмент, почали працювати з виробниками", – зазначив Гриценюк.

Він уточнив, що шість компаній вже виробляють такі двигуни серійно, "продають їх, і вони вже застосовуються в наших українських дронах".

Чому це важливо

Постачання компактних турбореактивних двигунів є одним із невідкладних завдань на шляху до масштабування виробництва нових дронів-перехоплювачів. У Brave1 оптимістично оцінюють перспективи їх постачання.

"У нас є 22 команди, 22 компанії в Україні,що працюють над створенням високошвидкісних дронів, які здатні наздоганяти або іншим чином уражати "Шахеди" або невеликі крилаті ракети, як ото "Герань-5". І 12 з них отримали від держави фінансування, кошти, аби прискорити процес розробки цих засобів перехоплювання. Тобто 22 – це загальна кількість тільки по швидкісним дронам, так званими перехоплювачами", – зазначив очільник Brave1.

Як повідомляв OBOZ.UA, українські розробники вдосконалюють комплекс "Ай-Петрі", щоб за допомогою штучного інтелекту оперативніше виявляти повітряні загрози та координувати роботу засобів протидії.

Причому програмна система вже працює в експериментальному режимі в Києві, Одесі та Запоріжжі, а нині її впроваджують у Дніпрі.