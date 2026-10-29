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В Україні немає ринкових підстав для скасування нульової квоти на експорт брухту, – Каленков

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
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В Україні немає ринкових підстав для скасування нульової квоти на експорт брухту, – Каленков
В Україні запроваджено тимчасове обмеження експорту брухту. Джерело: metallurgprom.org

В Україні наразі немає економічних підстав для скасування нульової квоти на експорт сталевого брухту або дозволу на його безмитне вивезення.

Про це заявив президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков, коментуючи ситуацію на ринку. 

За його словами, рішення щодо експорту потрібно ухвалювати лише після аналізу фактичної ситуації на ринку за осінні місяці – вересень, жовтень і листопад. "Тільки на базі цих цифр у грудні можна виходити на спільну нараду в профільному міністерстві, щоби з’ясувати, чи спостерігається така проблема та чи є профіцит брухту взагалі", – каже Каленков.

Він вважає передчасними заклики частини брухтозаготівельників відкрити експорт одразу після російських ударів по українських металургійних підприємствах. Адже на момент появи таких пропозицій навіть не було зрозуміло, як розвиватиметься ситуація із завантаженням заводів і потребою металургів у сировині.

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"Ще не розібравшись у ситуації, не розуміючи подальшого розвитку подій, вони фактично одразу "поховали" українську металургію", – каже президент Укрметалургпрому.

Він також наголосив, що брухт є стратегічною сировиною для української металургії, тому його безмитний експорт, на його думку, не відповідає інтересам держави в умовах війни та необхідності зберігати внутрішнє виробництво.

Він також зауважив, що внутрішня переробка брухту дає бюджету до 13–15 тис. грн податків на кожній тонні виплавленої продукції, тоді як при експорті сировини бюджетні надходження становлять лише 50–100 грн з тонни. Тому питання можливого відкриття експорту можна обговорювати лише після підтвердження реального профіциту брухту на внутрішньому ринку.

Раніше у GMK Center заявили, що скасування нульової квоти може повернути старі "сірі" схеми, коли український брухт вивозили до ЄС без мита, переоформлювали і далі відправляли до Туреччини. Фактично це дозволяло обходити експортне мито €180 за тонну. У результаті трейдери заробляли на вивезенні сировини, а бюджет втрачав десятки мільйонів євро. Різниця для держави величезна, адже експорт однієї тонни брухту дає бюджету лише 50–100 грн.

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металобрухтЕкспортУкраїнаекономіка
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