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В Асоціації газовидобувних компаній пояснили, чому частковий експорт газу не загрожує внутрішньому ринку

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read3 хв
445
Ілюстрація - газові труби
Україна вже завчасно накопичила ресурс для проходження опалювального сезону. Джерело: Magnific

Частковий експорт газу, який нещодавно дозволив Кабмін, не має створити ризиків для внутрішнього постачання та газового балансу України. Йдеться про обмежений і жорстко регульований механізм, який запровадили на тлі профіциту ресурсу в комерційному сегменті.

Про це заявив виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко.

За його словами, до повномасштабної війни промисловість була одним із найбільших споживачів газу в Україні. Зараз через російські удари по підприємствах комерційний попит суттєво скоротився.

"І, фактично, в середньому, якщо до повномасштабки це була десь третина, то зараз ці показники впали десь мінімум на 30-40%. Тобто, станом на зараз, десь 20-25% це комерційний ринок промисловий, а 75% це так званий регульований ринок населення, Теплокомуненерго", – пояснив Петренко.

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Саме на комерційному ринку переважно продають свій ресурс приватні видобувники. Через падіння промислового споживання вони почали видобувати більше газу, ніж могли реалізувати всередині країни

"Приватні видобувні компанії фактично почали видобувати газу більше, ніж вони могли продати на українському ринку. Тобто в нас виник так званий профіцит – видобутку більше, ніж споживання", – зазначив Петренко.

За його словами, саме за таких умов держава погодила можливість експорту частини українського газу. При цьому механізм спеціально зробили обмеженим і контрольованим, щоб зовнішні продажі не позначилися на забезпеченні українських споживачів.

"Було проведено відповідні переговори і, відповідно, прийнято дуже обмежене, дуже регульоване рішення надання права приватним компаніям здійснювати експорт, який жодним чином не вплине на постачання газу в Україні, жодним чином не вплине на баланс з точки зору енергетичного, але додасть додаткових податків в державний бюджет України", – наголосив Петренко.

Водночас Україна вже завчасно накопичила ресурс для проходження опалювального сезону. Петренко зазначив, що підземні сховища вдалося наповнити, зокрема, газом українського видобутку.

"Україна змогла завчасно заповнити підземні сховища газу ресурсом саме українського видобутку. І якраз цей ресурс буде використаний для того, щоб успішно пройти зиму", – сказав він.

Раніше віцепрезидент із питань енергетики ICC Ukraine Олександр Трохимець наголошував, що продаж газу за кордон може дати видобувним компаніям обігові кошти на ремонти пошкоджених російськими атаками об’єктів і продовження видобутку.

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