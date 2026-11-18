Політичний експерт Михайло Шнайдер розкритикував українських антикорупційних активістів за вибіркову реакцію на резонансні справи. Він звернув увагу на оприлюднені колишнім генеральним прокурором Русланом Кравченком записи розмов, у яких фігурують дружина керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександра Клименка та керівниця адвокатського бюро Наталія Редіч.

Відео дня

Шнайдер вважає, що на час розслідування Клименко має залишити посаду. Про це експерт написав на своїй сторінці у Facebook.

"Коли вивчаєш спосіб життя нашої так званої антикорупційної тусовки, на думку спадає відома, майже культова цитата з сатиричної повісті Джорджа Орвела "Колгосп тварин". Адже у наших правдорубів-розслідувачів вже давно і міцно працює правило – "всі тварини рівні, але є рівніші". Тому і окремі епізоди зловживання владою та відвертої корупції цих "найрівніших" вони просто обходять стороною", – заявив Шнайдер.

Він також запитав, чому відомі антикорупційні активісти Віталій Шабунін, Олег Ніколов та Михайло Ткач, на його думку, не приділили цій історії належної уваги.

Про яку справу йдеться

17 листопада колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко оприлюднив відео із записами розмов. За його версією, вони стосуються можливого підкупу суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) та спроб домовитися з прокурорами САП в інтересах міського голови одного з міст Львівської області.

У записах фігурують керівниця адвокатського бюро "Редіч і партнери" Наталія Редіч, дружина очільника САП Олександра Клименка, яка працює в цьому бюро, адвокатка Анна Козачина та представники міського голови.

Як ідеться у відео, учасники розмов обговорювали $10 тис. за можливість просування справи, а також контакти із суддями та прокурорами. Із записів, однак, не зрозуміло, яку саме роль у цій історії відігравала дружина Клименка і чи йшлося про оплату адвокатських послуг або неправомірну винагороду. Немає й підтверджених даних, що гроші отримали судді або прокурори.

Ця справа стосується конфіскації автомобіля Audi Q7 2023 року випуску, яким користувався міський голова одного з міст Львівщини. Вищий антикорупційний суд визнав актив необґрунтованим, а Апеляційна палата залишила це рішення без змін. Автомобіль вартістю 4,2 млн грн стягнули в дохід держави.

Головні історії дня

В Офісі генерального прокурора підтвердили, що кримінальне провадження розслідують із вересня 2025 року. Справу й далі розслідують слідчі Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом ОГП. Запис про повідомлення Наталії Редіч про підозру внесли до реєстру 13 вересня 2026 року, але вже наступного дня скасували як помилковий через порушення процедури вручення.

У САП заперечили звинувачення в незаконному впливі на розгляд справи. Там заявили, що позицію прокуратури в суді представляв інший прокурор, а інформація про незаконне втручання САП у процес не відповідає дійсності. У прокуратурі публікацію відео Кравченка назвали спробою перешкодити розслідуванню в межах операції "Карфаген-2".

Шнайдер вимагає відставки Клименка

На думку експерта, суспільство має отримати повну інформацію про обставини справи. Антикорупційні активісти, вважає він, повинні однаково уважно ставитися до всіх фігурантів резонансних історій.

"Не думаю, що хтось з українців знову хоче жити у "колгоспі", яким будуть заправляти "дуже рівні" активісти, політики і прокурори. Тому хоча б одну справу щодо цих недоторканих потрібно довести до кінця. А для початку, поки триватиме слідство, як мінімум, очільнику САП Клименку варто було б піти у відставку", – написав Шнайдер.

Він також закликав відомих громадських активістів самостійно вивчити оприлюднені матеріали й публічно пояснити свою позицію.

Роль дружини керівника САП у цій історії та обставини можливих домовленостей мають встановити правоохоронці. Оприлюднені записи й заяви учасників конфлікту самі по собі не доводять вини будь-кого з фігурантів.