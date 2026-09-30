Уряд перейшов у режим максимальної економії, але цього недостатньо: Корецький озвучив план щодо наповнення бюджету

Кабінет Міністрів України перейшов у режим максимальної економії та відклав усі непершочергові видатки, однак цих заходів недостатньо для покриття фінансових потреб держави. Для залучення необхідного фінансування Україна має виконати взяті на себе зобов’язання перед міжнародними партнерами: йдеться про урядові рішення та законодавчі зміни.

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Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький. Він наголосив, що затримка з ухваленням необхідних рішень може поставити під загрозу фінансування оборони та забезпечення стійкості держави.

Уряд ухвалив ще чотири необхідні рішення

Корецький повідомив, що на засіданні уряду 30 вересня було ухвалено ще чотири рішення в межах зобов’язань України перед міжнародними партнерами.

Таким чином, із 42 запланованих урядових рішень виконано вже 17. Решту, за словами прем’єра, необхідно завершити до 15 жовтня.

"За ці два тижні потрібно максимально пришвидшити роботу і проконтролювати, щоб кожне рішення було доведене до кінця. Будь-яка затримка має дуже високу ціну", – заявив Корецький.

Він наголосив, що від виконання цих зобов’язань залежать оборона України, стійкість держави та її спроможність протистояти Росії.

Міжнародне фінансування залежить від виконання зобов’язань Україною

За словами Корецького, нинішній режим економії є необхідним, але сам по собі не розв'язує проблему дефіциту державних фінансів.

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"Уряд перейшов у режим максимальної економії та відклав усі непершочергові видатки. Але цього недостатньо", – зазначив прем’єр.

Він наголосив, що критично важливим для України залишається отримання коштів від міжнародних партнерів. Для цього потрібно виконати два блоки зобов’язань – рішення уряду та законодавчі зміни, які має ухвалити Верховна Рада.

Корецький також подякував народним депутатам за роботу під час минулого пленарного тижня та за підтримку частини необхідних законопроєктів у першому читанні.

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Корецький закликав пришвидшити роботу

Прем’єр заявив, що особисто звітуватиме про виконання урядової частини зобов’язань. Він закликав максимально пришвидшити роботу протягом наступних двох тижнів і проконтролювати завершення кожного рішення.

"Від виконання цих зобов’язань залежать наша оборона, стійкість держави та спроможність протистояти Росії", – підкреслив Корецький.

Раніше уряд визначив пріоритетність державних видатків через дефіцит коштів і затримку частини міжнародного фінансування. За словами прем’єра, першочерговими залишаються видатки на оборону та соціальну сферу, тоді як непершочергові витрати мають бути призупинені до отримання необхідного фінансування.

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Корецький також заявив про готовність уряду до конструктивної роботи з Верховною Радою над необхідними законопроєктами.

"Це спільна робота і наша спільна відповідальність", – сказав глава уряду.

Як повідомляв OBOZ.UA:

Кабмін запровадив жорсткий режим економії бюджетних коштів, які наразі не йдуть на потреби оборони. Уряд планує заощадити 70 млрд грн, які мають повністю спрямувати на фінансування Сил оборони.

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький на тлі економії оголосив про зміни в державному управлінні. В Україні переглянуть чисельність працівників центральних органів виконавчої влади – міністерств, державних служб, агентств, інспекцій та інших органів, діяльність яких спрямовує і координує Кабінет міністрів. Також скоротять зайві вакантні посади та проаналізують кількість заступників міністрів.

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