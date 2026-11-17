Державні монополії "Укрзалізницю" та "Укренерго" потрібно розглядати не як звичайні господарські підприємства, а як основу життєзабезпечення країни, яка має отримувати окрему державну та міжнародну підтримку.

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Про це заявив голова підкомітету з питань промислової політики Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Муса Магомедов.

За його словами, обидві компанії відіграють ключову роль у підтриманні стійкості України під час війни, тому Росія цілеспрямовано витрачає значні ресурси на удари по їхній інфраструктурі. "Укрзалізниця" та "Укренерго" це основа життєзабезпечення України. Саме тому ворог витрачає мільярди на ракети та дрони для ударів по цих підприємствах", – наголосив він.

На його думку, держава має змінити підхід до фінансування таких підприємств і включити їх до захищених статей бюджету. Окремо він закликав залучати міжнародних партнерів до покриття операційних витрат, які виникають унаслідок російських ударів.

"Що реально може держава зробити в цій ситуації – це перестати розглядати ці підприємства як об’єкти господарювання, а додати їх до фінансування за захищеними статтями бюджету. А також почати залучати фінансування міжнародних партнерів для покриття операційних витрат, які вони несуть через удари ворога", – зауважив депутат.

Магомедов також підкреслив, що "Укрзалізниця", окрім комерційної діяльності, виконує значний обсяг соціальних функцій. Тому для їхнього збереження підприємству потрібне додаткове фінансове плече з боку держави. Така модель дозволить підтримувати роботу критичної інфраструктури під час війни без постійного перекладання воєнних витрат на бізнес і споживачів.

Як відомо, "Укрзалізниця" підвищила тарифи на вантажні перевезення на 30% та планує підвищити їх ще на 15% – попри те, що ДП "Укрпромзовнішекспертиза" попереджала, що таке підвищення скоротить вантажну базу "Укрзалізниці" мінімум на 27 млн тонн. Крім того, це підвищення призведе до втрати 96 млрд грн ВВП на рік, спричинить втрату $2,4 млрд експортної виручки та 36 млрд грн бюджетних надходжень.