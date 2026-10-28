"Укрзалізниця" ризикує перевезти менше 130 млн тонн вантажів: нове підвищення тарифів лише поглибить кризу

2026 рік може стати антирекордним для "Укрзалізниці": річний обсяг вантажних перевезень ризикує впасти нижче 130 млн тонн проти 314 млн тонн у 2021 році. Це означає втрату майже 60% довоєнної вантажної бази, яка традиційно була головним джерелом доходів компанії.

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За оцінкою Центру транспортних стратегій, головні причини падіння – війна, окупація промислових регіонів, блокування морських портів, удари по підприємствах та інфраструктурі, а також різке зростання вартості залізничної логістики.

При цьому з 1 серпня 2026 року вантажні тарифи УЗ вже зросли на 30%. У доларовому еквіваленті вони більш ніж удвічі перевищують рівень 2021 року. Однак очікуваного фінансового ефекту це не дало: в самій "Укрзалізниці", як зазначає видання, визнають, що падіння обсягів перевезень фактично нівелювало ефект від підвищення тарифів. Попри це, на 2027 рік уже анонсовано ще одне підвищення – на 15%.

Проблема полягає в тому, що кожне наступне збільшення тарифного навантаження робить частину виробництва й експорту економічно невигідною. Підприємства скорочують відвантаження або зупиняються, УЗ втрачає вантажі й доходи, а потім намагається компенсувати це новим підвищенням тарифів.

Найбільше вантажна база залізниці скоротилася саме за рахунок промисловості. Близько 70–80 млн тонн втрачено через руйнування та окупацію підприємств на сході й півдні. Ще 90–100 млн тонн припадають на підприємства, які зупинилися або суттєво скоротили виробництво через удари, дорогу енергію, логістику та втрату ринків.

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Ситуацію погіршує блокада портів. Експорт через західний кордон коштує у 2–3 рази дорожче за довоєнну логістику. При цьому на підходах до прикордонних переходів у чергах перебувають понад 20 тис. вагонів, тоді як фактична передача становить приблизно 1050–1150 вагонів на добу.

Тобто підприємства одночасно платять підвищений на 30% тариф і несуть додаткові витрати через значно довші маршрути.

У матеріалі наголошується: воєнні втрати самої УЗ також значні – пошкоджено локомотиви, колії, мости та тягові підстанції. Однак причиною цих втрат не є бізнес, тому перекладати весь їхній тягар на вантажовідправників через тарифи несправедливо.

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Якщо така політика продовжиться, частина підприємств може просто не дожити до етапу післявоєнного відновлення. А отже, залізниця втратить саме тих клієнтів, які в майбутньому мали б відновити її вантажну й дохідну базу.

Альтернативою новому підвищенню тарифів мають стати інші механізми. Насамперед – оптимізація витрат та інфраструктури УЗ. Окремо пропонується повністю фінансувати збиткові приміські та пасажирські перевезення з державного бюджету, а не за рахунок вантажного сегмента. За оцінкою матеріалу, лише для приміських перевезень у бюджеті-2027 потрібно додатково близько 10 млрд грн понад уже передбачені 16,1 млрд грн на пасажирський рух далекого сполучення.

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Ще одним ключовим рішенням має стати системна міжнародна підтримка УЗ на час війни. Йдеться про гранти, пільгові кредити та донорські програми для відновлення інфраструктури, рухомого складу та енергетичної стійкості.

Логіка проста: якщо фінансові проблеми "Укрзалізниці" спричинені війною, блокадою портів та руйнуванням інфраструктури, то компенсувати їх потрібно за рахунок державної та міжнародної підтримки, а не новими рахунками для підприємств, які ще продовжують працювати. Інакше нове підвищення тарифів не врятує УЗ, а лише прискорить скорочення виробництва, експорту та самої вантажної бази залізниці.