У ніч проти 19 листопада пасажири не зможуть придбати або повернути квитки на поїзди далекого та регіонального сполучення. Обмеження діятимуть протягом кількох годин через планові технічні роботи в інформаційних системах Укрзалізниці.

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Про це повідомили в Укрзалізниці. У компанії назвали час проведення технічних робіт та попросили пасажирів це врахувати.

Коли не можна буде придбати або повернути квитки

Роботи заплановані на 19 листопада з 00:30 до 07:10, і в цей час оформлення квитків буде недоступним як у залізничних касах, так і через електронні канали продажу.

Обмеження стосуватимуться всіх квитків на поїзди далекого та регіонального сполучення. У зазначений проміжок часу пасажири не зможуть оформити нові проїзні документи або повернути вже придбані.

Водночас квитки, куплені раніше, залишатимуться доступними в мобільному застосунку Укрзалізниці. Тож пасажирам, які вже мають проїзні документи, не потрібно повторно їх оформлювати.

Які квитки можна буде придбати без обмежень

Технічні роботи не вплинуть на продаж квитків на приміські поїзди та Київську кільцеву електричку. Їх можна буде придбати в застосунку Укрзалізниці у звичайному режимі.

У компанії закликали пасажирів врахувати час проведення технічних робіт під час планування подорожей.

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Нагадаємо також, що українцям змінили рух поїздів за кордон. 17 та 18 листопада 2026 року два угорські поїзди за маршрутом "Будапешт – Мукачево" курсуватимуть лише до Чопа через безпекові ризики після російської атаки на Закарпаття. Далі пасажири зможуть дістатися до Мукачева приміськими поїздами "Укрзалізниці" (УЗ), тоді як нічний поїзд Будапешт – Мукачево – Київ продовжить рух за звичним маршрутом.

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Як повідомляв OBOZ.UA, жителі Житомира та Луцька зможуть без пересадок їздити до Польщі залізницею. З 20 листопада почне курсувати міжнародний поїзд №123/124 Київ – Холм, який уперше з'єднає ці обласні центри з польським містом. Звідти пасажири зможуть пересісти на потяги до Варшави, Любліна та Познані.