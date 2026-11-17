"Укрнафта" спрямовує ресурси на захист та відновлення виробничих об'єктів після російських атак та будує нову генерацію. Про це розказав голова Наглядової ради "Укрнафти" Тімоті Додсон на міжнародній конференції ReBuild Ukraine 2026 у Варшаві.

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Разом із представниками "Нафтогазу України", Оператора ГТС України, Європейської комісії, ПРООН та міжнародного бізнесу він обговорив виклики відновлення української енергетики та представив досвід "Укрнафти" у забезпеченні стабільної роботи виробничих об’єктів під час війни.

"Попри постійні російські атаки на критичну інфраструктуру, "Укрнафта" продовжує видобуток. У 2025 році ми збільшили видобуток нафти на 3,8%, газу – на 2,9%. Водночас змушені спрямовувати значні ресурси на захист і відновлення виробничих об’єктів. Ці витрати стали постійною частиною нашої інвестиційної політики", – зазначив Тімоті Додсон.

Компанія продовжує буріння нових свердловин, посилює захист інфраструктури та розвиває власне енергозабезпечення виробничих об’єктів. Паралельно "Укрнафта" реалізовує проєкти електрогенерації загальною потужністю 330 МВт із залученням міжнародного фінансування.

Окрему увагу приділили перешкодам для реалізації масштабних енергетичних проєктів: нестачі кваліфікованих підрядників, безпековим ризикам, тривалим закупівельним процедурам та необхідності страхування воєнних ризиків.

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"Наше завдання – дотримуватися міжнародних стандартів і водночас знаходити гнучкі рішення для роботи в умовах війни. Для цього нам потрібна співпраця з міжнародними постачальниками обладнання, технологій та інженерних рішень", – наголосив голова Наглядової ради.

ReBuild Ukraine 2026 стала майданчиком для обговорення практичних механізмів співпраці, необхідних для підтримки енергетичної стійкості України та реалізації нових інвестиційних проєктів.

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