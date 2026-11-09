"Укрнафта" в 2026 році сплатила 38,5 млрд грн податків до держбюджету

За дев’ять місяців 2026 року "Укрнафта" сплатила до державного бюджету 38,5 млрд грн податків, зборів, рентних та митних платежів.

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"Це на 69% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сума становила 22,7 млрд грн. Більше того, за дев’ять місяців цього року компанія вже сплатила приблизно на 30% більше, ніж за весь 2025 рік, – підкреслив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура. – За цими цифрами – щоденна робота майже 20-тисячного колективу "Укрнафти": видобуток нафти і газу, робота найбільшої в Україні мережі АЗК, імпорт і постачання пального. Дякую всьому колективу "Укрнафти" за цей результат".

Навіть в умовах постійних російських атак компанія в повному обсязі виконує свої фінансові зобов’язання перед державою та зберігає достатній рівень ліквідності. Паралельно "Укрнафта" фінансує виробничі програми, захист і відновлення інфраструктури та формує необхідний ресурс пального напередодні зимового періоду.

Для "Укрнафти" фінансова стійкість – це можливість виконувати зобов’язання перед державою і водночас мати ресурс для стабільної роботи та розвитку компанії.

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Довідка:

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України. Видобуває нафту та природний газ, є оператором найбільшої монобрендової національної мережі АЗК, налічує 663 заправки на всій території України та реалізує якісне пальне Євро-5.

Під управлінням державної компанії знаходяться також АЗК мережі Glusco. У 2025 році "Укрнафта" завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні.

Головні історії дня

З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони і картки "NAFTAКартка", що реалізуються юридичним та фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач". Компанія активно підтримує Сили оборони України: з 2023 року сума благодійної допомоги склала близько 3 млрд грн.