"Укрнафта" в 2026 році сплатила 38,5 млрд грн податків до держбюджету

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиЗбір на ліки для бійців Третьої окремої штурмової бригадиОголошено важливий збір на медицину для бійців: піхотинці потребують протизастудних засобівоблави в ДонецькуРосійські силовики влаштували полювання на окупованій території України та на "великій землі": які спецоперації проводять і хто під ударомТрамп заявив, що Зеленський проявив "велику неповагу" до РосіїТрамп заявив, що Зеленський проявив "велику неповагу" до Росії"Був хорошою дитиною, ходив до церкви": бабуся нападника в Кракові, який вбив шістьох людей, розповіла про нього"Був хорошою дитиною, ходив до церкви": бабуся нападника в Кракові, який вбив шістьох людей, розповіла про ньогоО котрій та де сьогодні дивитися Світоліну проти росіянки на WTA Finals. Розклад трансляцій матчу Підсумкового турніру-2026О котрій та де сьогодні дивитися Світоліну проти росіянки на WTA Finals. Розклад трансляцій матчу Підсумкового турніру-2026"Євросолідарність" закликала ВР ухвалити Антикорупційну стратегію та закони зі списку "Качка-Кос""Євросолідарність" закликала ВР ухвалити Антикорупційну стратегію та закони зі списку "Качка-Кос"Чи буде стрімке падіння гривні наприкінці 2026 рокуЧи буде стрімке падіння гривні наприкінці 2026 року: OBOZ.UA дізнався, до чого готується валютний ринок і що визначатиме курс долараЯрмоленко ухвалив рішення щодо збірної України після відмови Мальдери від викликуЯрмоленко ухвалив рішення щодо збірної України після відмови Мальдери від виклику"Важко знайти слова, щоб передати біль": помер актор легендарного київського театру Ігор Тєтруєв, який боровся з важкою хворобою"Важко знайти слова, щоб передати біль": помер актор легендарного київського театру Ігор Тєтруєв, який боровся з важкою хворобою
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Укрнафта" в 2026 році сплатила 38,5 млрд грн податків до держбюджету

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
176
"Укрнафта" в 2026 році сплатила 38,5 млрд грн податків до держбюджету
АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України. Джерело: "Укрнафта"

За дев’ять місяців 2026 року "Укрнафта" сплатила до державного бюджету 38,5 млрд грн податків, зборів, рентних та митних платежів.

"Це на 69% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сума становила 22,7 млрд грн. Більше того, за дев’ять місяців цього року компанія вже сплатила приблизно на 30% більше, ніж за весь 2025 рік, – підкреслив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура. – За цими цифрами – щоденна робота майже 20-тисячного колективу "Укрнафти": видобуток нафти і газу, робота найбільшої в Україні мережі АЗК, імпорт і постачання пального. Дякую всьому колективу "Укрнафти" за цей результат".

Читайте також
Роман КостюченкоРоман Костюченко
39,3 т.
Колишніх цін більше немає: скільки коштує купити 1-кімнатну квартиру в Києві в листопаді 2026 року
39,3 т.
Колишніх цін більше немає: скільки коштує купити 1-кімнатну квартиру в Києві в листопаді 2026 року
Роман КостюченкоРоман Костюченко
22,7 т.
Нацбанк випустить нові 10 грн: будуть в оригінальному дизайні
22,7 т.
Нацбанк випустить нові 10 грн: будуть в оригінальному дизайні
Роман КостюченкоРоман Костюченко
9,9 т.
У Польщі "полюють" на іноземців: про яку небезпеку попередили українців
9,9 т.
У Польщі "полюють" на іноземців: про яку небезпеку попередили українців

Навіть в умовах постійних російських атак компанія в повному обсязі виконує свої фінансові зобов’язання перед державою та зберігає достатній рівень ліквідності. Паралельно "Укрнафта" фінансує виробничі програми, захист і відновлення інфраструктури та формує необхідний ресурс пального напередодні зимового періоду.

Для "Укрнафти" фінансова стійкість – це можливість виконувати зобов’язання перед державою і водночас мати ресурс для стабільної роботи та розвитку компанії.

Довідка:

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України. Видобуває нафту та природний газ, є оператором найбільшої монобрендової національної мережі АЗК, налічує 663 заправки на всій території України та реалізує якісне пальне Євро-5.

Під управлінням державної компанії знаходяться також АЗК мережі Glusco. У 2025 році "Укрнафта" завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні.

З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони і картки "NAFTAКартка", що реалізуються юридичним та фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач". Компанія активно підтримує Сили оборони України: з 2023 року сума благодійної допомоги склала близько 3 млрд грн.

Схожі теми
УкрнафтабюджетекономікаАЗС в УкраїніНафтогазвидобуванняУкраїна
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!