Ukrnafta стала топ-1 імпортером дизельного пального у вересні

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
"Ліси України" – державне підприємство з одними з найбільших зарплат в країніПрацівники держпідприємства під час війни підняли собі зарплати до мільйонів: в "Лісах України" космічні суми отримують навіть менеджериУ Тверській області атаковано завод, який виробляє паливо для ракет Х-55 та Х-101. Фото і відеоУ Тверській області атаковано завод, який виробляє паливо для ракет Х-55 та Х-101. Фото і відеоармія Росії втратиСили оборони відмінусували ще 1710 окупантів та спалили понад 600 одиниць автотехніки РФ: дані ГенштабуБіля печі і з самоваром: у Кремлі показали, з ким Путін святкував день народження у день кривавого удару по ПрилукахБіля печі і з самоваром: у Кремлі показали, з ким Путін святкував день народження у день кривавого удару по ПрилукахУкраїна навчилася збивати російську балістику без Patriot: у  WSJ розкрили, як це вдалосяУкраїна навчилася збивати російську балістику без Patriot: у  WSJ розкрили, як це вдалосяатака шахедівРосія знову атакувала Україну дронами, сили ППО знешкодили 114 зі 136 цілей: наслідки в областях. Фото та відеоУ Прилуках внаслідок російського удару загинуло подружжя з півторарічним сином. ФотоУ Прилуках внаслідок російського удару загинуло подружжя з півторарічним сином. ФотоРосія атакувала Київщину: виникла пожежа, є постраждалі, одну людину шукають. Фото та відеоРосія атакувала Київщину: виникла пожежа, є постраждалі, одну людину шукають. Фото та відео11-річна донька Панеттьєрі з'явилася на слуханні щодо спадщини акторки: яке рішення ухвалив суд та чому Кличко виплатить борг екснареченої11-річна донька Панеттьєрі з'явилася на слуханні щодо спадщини акторки: яке рішення ухвалив суд та чому Кличко виплатить борг екснареченоїМільйонер Гарік Корогодський здивував, від чого відмовився під час війни та скільки витрачає на місяць теперМільйонер Гарік Корогодський здивував, від чого відмовився під час війни та скільки витрачає на місяць тепер

Ukrnafta стала топ-1 імпортером дизельного пального у вересні

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read2 хв
icon 75
Ukrnafta стала топ-1 імпортером дизельного пального у вересні
Це найвищий місячний показник Ukrnafta від початку року. Джерело: UKRNAFTA

У вересні 2026 року UKRNAFTA стала найбільшим імпортером дизелю в Україну. За даними аналітичного видання "НафтоРинок Daily Fuels&LPG", на компанію припало 19,5% усього імпорту за місяць – фактично кожна п’ята тонна.

Порівняно із серпнем обсяги закупівель зросли на 37%. Це найвищий місячний показник UKRNAFTA від початку року.

"Готуємося до зимового сезону та нарощуємо імпорт дизельного пального. Для нас важливо заздалегідь формувати необхідний ресурс до періодів сезонного зростання попиту. Тому з початку осені збільшуємо постачання з Польщі та Румунії, диверсифікуємо канали імпорту та готуємо мережу до роботи в зимових умовах", – зазначив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

Читайте також
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 18,6 т.
За українські 25 копійок заплатять 20 тисяч: у якому році має бути випущена монета
icon 18,6 т.
За українські 25 копійок заплатять 20 тисяч: у якому році має бути випущена монета
Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
icon 1,9 т.
Екстрені відключення світла у Києві більше не діють: які графіки ввели в Україні 9 жовтня
icon 1,9 т.
Екстрені відключення світла у Києві більше не діють: які графіки ввели в Україні 9 жовтня
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
icon 495
У біженців з України в США лишилося 10 днів: що може змінитися з 19 жовтня
icon 495
У біженців з України в США лишилося 10 днів: що може змінитися з 19 жовтня

Окремий напрям – арктичне дизельне пальне. Його поставки вже розпочали, щоб із настанням низьких температур у мережі був ресурс із відповідними експлуатаційними характеристиками.

Важливо забезпечити стабільну наявність якісного пального для клієнтів UKRNAFTA, бізнесу та критично важливих служб упродовж усього зимового сезону.

Довідка:

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України. Видобуває нафту та природний газ, є оператором найбільшої монобрендової національної мережі АЗК, налічує 663 заправки на всій території України та реалізує якісне пальне Євро-5.

Під управлінням державної компанії знаходяться також АЗК мережі Glusco. У 2025 році "Укрнафта" завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні.

З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони і картки "NAFTAКартка", що реалізуються юридичним та фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач". Компанія активно підтримує Сили оборони України: з 2023 року сума благодійної допомоги склала близько 3 млрд грн.

Схожі теми
Укрнафтаавтомобільне пальнеАЗС в УкраїніУкраїна
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись