Ukrnafta стала топ-1 імпортером дизельного пального у вересні

У вересні 2026 року UKRNAFTA стала найбільшим імпортером дизелю в Україну. За даними аналітичного видання "НафтоРинок Daily Fuels&LPG", на компанію припало 19,5% усього імпорту за місяць – фактично кожна п’ята тонна.

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Порівняно із серпнем обсяги закупівель зросли на 37%. Це найвищий місячний показник UKRNAFTA від початку року.

"Готуємося до зимового сезону та нарощуємо імпорт дизельного пального. Для нас важливо заздалегідь формувати необхідний ресурс до періодів сезонного зростання попиту. Тому з початку осені збільшуємо постачання з Польщі та Румунії, диверсифікуємо канали імпорту та готуємо мережу до роботи в зимових умовах", – зазначив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

Окремий напрям – арктичне дизельне пальне. Його поставки вже розпочали, щоб із настанням низьких температур у мережі був ресурс із відповідними експлуатаційними характеристиками.

Важливо забезпечити стабільну наявність якісного пального для клієнтів UKRNAFTA, бізнесу та критично важливих служб упродовж усього зимового сезону.

Довідка:

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України. Видобуває нафту та природний газ, є оператором найбільшої монобрендової національної мережі АЗК, налічує 663 заправки на всій території України та реалізує якісне пальне Євро-5.

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Під управлінням державної компанії знаходяться також АЗК мережі Glusco. У 2025 році "Укрнафта" завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні.

З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони і картки "NAFTAКартка", що реалізуються юридичним та фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач". Компанія активно підтримує Сили оборони України: з 2023 року сума благодійної допомоги склала близько 3 млрд грн.

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