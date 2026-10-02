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Українці масово купують машини "за 1 гривню": яка схема краде в бюджету мільярди

Станіслав Кожемякін
Станіслав Кожемякін
Time to read2 хв
icon 9,7 т.
Ілюстрація - жінка за кермом авто
Ринок вживаних авто Україні на 92% в тіні. Джерело: Freepik

Ринок вживаних автомобілів в Україні майже повністю перебуває в тіні – 92% угод укладається з мінімальною сплатою податків. Враховуючи, що обсяги сірого ринку оцінюються у 20 млрд грн, держбюджет країни щороку недоотримує через це мільярди.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу"). Він наголосив, що, попри численні перевірки та доручення контролюючим і правоохоронним органам, ситуація на авторинку практично не змінюється.

Які автосхеми процвітають в Україні

За словами Гетманцева, ключовим інструментом ухилення від сплати податків залишається практика проведення угод за штучно заниженою вартістю вантажного та легкового транспорту. А за даними МВС, лише за 8 місяців 2026 року в Україні:

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  • 2026 автомобілів продали за ціною 1 гривня
  • понад 84 тисячі машин – дешевше ніж за 50 тисяч гривень.

Водночас, за даними профільних маркетплейсів, серед 950 продавців з ознаками тіньової діяльності левову частку оголошень утримують великі гравці. Лише 16 автомереж контролюють 35% усіх пропозицій у цьому сегменті.

На цьому тлі Данило Гетманцев висловив публічні претензії до Державної податкової служби (ДПС) та Бюро економічної безпеки (БЕБ) через недостатній контроль за реальними цінами у договорах купівлі-продажу.

"Виявити схему – не означає її ліквідувати. Рік минув, а тіньовий авторинок як працював, так і продовжує працювати. Нам потрібні не звіти, а конкретний результат – детінізація ринку та реальні надходження до бюджету", – наголосив голова профільного комітету.

Позитивними зрушеннями на авторинку Гетманцев назвав лише ліквідацію схеми ввезення авто за стандартом "Євро-1" та припинення використання ФОП на єдиному податку для перепродажу машин. Однак політик підкреслив, що це залишається "краплею в морі" на тлі загальних масштабів втрат бюджету.

Як вже повідомляв  OBOZ.UA, комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт, який пропонує штрафувати за надмірно гучний вихлоп на 17 тис. грн під час воєнного стану, а за повторне порушення – на 34 тис. грн із можливим позбавленням прав. Водночас законопроєкт ще не ухвалений, його планують доопрацювати та винести на голосування в парламенті, тому наразі водіїв за новими штрафами не карають.

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