Українці масово купують машини "за 1 гривню": яка схема краде в бюджету мільярди

Ринок вживаних автомобілів в Україні майже повністю перебуває в тіні – 92% угод укладається з мінімальною сплатою податків. Враховуючи, що обсяги сірого ринку оцінюються у 20 млрд грн, держбюджет країни щороку недоотримує через це мільярди.

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Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу"). Він наголосив, що, попри численні перевірки та доручення контролюючим і правоохоронним органам, ситуація на авторинку практично не змінюється.

Які автосхеми процвітають в Україні

За словами Гетманцева, ключовим інструментом ухилення від сплати податків залишається практика проведення угод за штучно заниженою вартістю вантажного та легкового транспорту. А за даними МВС, лише за 8 місяців 2026 року в Україні:

2026 автомобілів продали за ціною 1 гривня

понад 84 тисячі машин – дешевше ніж за 50 тисяч гривень.

Водночас, за даними профільних маркетплейсів, серед 950 продавців з ознаками тіньової діяльності левову частку оголошень утримують великі гравці. Лише 16 автомереж контролюють 35% усіх пропозицій у цьому сегменті.

На цьому тлі Данило Гетманцев висловив публічні претензії до Державної податкової служби (ДПС) та Бюро економічної безпеки (БЕБ) через недостатній контроль за реальними цінами у договорах купівлі-продажу.

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"Виявити схему – не означає її ліквідувати. Рік минув, а тіньовий авторинок як працював, так і продовжує працювати. Нам потрібні не звіти, а конкретний результат – детінізація ринку та реальні надходження до бюджету", – наголосив голова профільного комітету.

Позитивними зрушеннями на авторинку Гетманцев назвав лише ліквідацію схеми ввезення авто за стандартом "Євро-1" та припинення використання ФОП на єдиному податку для перепродажу машин. Однак політик підкреслив, що це залишається "краплею в морі" на тлі загальних масштабів втрат бюджету.

Головні історії дня

Як вже повідомляв OBOZ.UA, комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт, який пропонує штрафувати за надмірно гучний вихлоп на 17 тис. грн під час воєнного стану, а за повторне порушення – на 34 тис. грн із можливим позбавленням прав. Водночас законопроєкт ще не ухвалений, його планують доопрацювати та винести на голосування в парламенті, тому наразі водіїв за новими штрафами не карають.