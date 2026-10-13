Український бізнес активніше готується до енергетичних викликів, – Коваленко

Український бізнес дедалі більше уваги приділяє підготовці до енергетичних викликів. Наразі близько третини компаній уже системно займаються питаннями енергозабезпечення, ще третина перебуває у пошуку необхідних рішень.

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Про це заявив CEO D.Solutions Сергій Коваленко.

"Відсоток бізнесу, який готується і вже приготувався, дуже сильно росте. Я думаю, що енергетика найскладніша саме маленьким бізнесам. Умовно, в тебе інколи нема варіантів, окрім генератора. І дуже великим бізнесам, бо що ти не роби, ти не можеш покрити своє споживання. У середнього бізнесу є більше можливостей рухатись, і вони рухаються", – розповів він.

Коваленко розповів, що наразі третина бізнесу вже розбирається в енергетиці, зробили це одним зі своїх основних напрямків та максимально підготувались.

Він додав, що третина бізнесів наразі знаходяться в пошуку, а ще третина повільно займається своєю енергонезалежністю.

Раніше D.Solutions запустила у платформі YASNO Power безкоштовну функцію "Автопілот", яка допомагає зменшувати витрати на електроенергію та зберігати необхідний заряд домашньої батареї на випадок відключень.