Українські виробники труб понад рік чекають захисту від демпінгового імпорту з Туреччини

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиУ справі фігурують топпосадовці СБУ та Осіпов. Ілюстративне фото.НАБУ влаштувало масштабні обшуки через кришування колцентрів: у справі фігурують топпосадовці СБУ та ОсіповП’ять знаків зодіаку несподівано розбагатіють: гроші самі йтимуть до рукП’ять знаків зодіаку несподівано розбагатіють: гроші самі йтимуть до рукДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуВід бізнес-ідеї до гранту: у Львові відбулася практична зустріч для підприємцівВід бізнес-ідеї до гранту: у Львові відбулася практична зустріч для підприємцівНАБУ затримало генерала СБУ, який погрожував застосуванням зброї: усі подробиціНАБУ затримало генерала СБУ, який погрожував застосуванням зброї: усі подробиціШтучний інтелект зробив прогноз на бій Усик – БенавідесШтучний інтелект зробив прогноз на бій Усик – БенавідесІлюстрація - заправлення автоУкраїнські АЗС оновили ціни на бензин: скільки тепер коштує літр пальногоВідключення світла в Києві на початку жовтня 2025 рокуУкраїнцям вимикають світло в екстреному режимі: де найскладніша ситуація, а де діють графіки"Твою красу неможливо не помітити": Мілла Йовович показала, якою виросла її 19-річна донька з українським корінням"Твою красу неможливо не помітити": Мілла Йовович показала, якою виросла її 19-річна донька з українським корінням
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Українські виробники труб понад рік чекають захисту від демпінгового імпорту з Туреччини

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
123
Українські виробники труб понад рік чекають захисту від демпінгового імпорту з Туреччини
Імпорту сталевих зварних труб із Туреччини

Розгляд остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту сталевих зварних труб із Туреччини знову перенесли, цього разу ще на два тижні.

Про це заявив президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков. 

За його словами, з моменту подання заяви українськими виробниками труб минуло вже понад рік. При цьому попередні антидемпінгові заходи також не були застосовані, попри відповідний запит бізнесу.

"Відверто кажучи, важко зрозуміти таке зволікання", – зазначив Каленков.

Він наголосив, що за цей час близько восьми українських трубних підприємств продовжують зазнавати збитків, тоді як імпорт із Туреччини, за його даними, зріс утричі порівняно з 2021 роком.

Читайте також
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
44,7 т.
Тариф на електроенергію з 1 листопада: скільки платитимуть українці за кожну кВт*год
44,7 т.
Тариф на електроенергію з 1 листопада: скільки платитимуть українці за кожну кВт*год
Роман КостюченкоРоман Костюченко
7,7 т.
Старий курс більше неактуальний: купувати долари в українських обмінниках стало значно дешевше
7,7 т.
Старий курс більше неактуальний: купувати долари в українських обмінниках стало значно дешевше
Дарина ГерцеваДарина Герцева
7,7 т.
НАБУ та САП завершили розслідування операції "Мідас": хто фігурує у справі та що це означає
7,7 т.
НАБУ та САП завершили розслідування операції "Мідас": хто фігурує у справі та що це означає

За словами Каленкова, турецька продукція витісняє українську через демпінгові ціни, які можуть бути нижчими за собівартість вітчизняних виробників.

Окремим ризиком він назвав значний потенціал Туреччини для подальшого нарощування поставок в Україну. За його словами, вільні виробничі потужності турецьких підприємств у кілька разів перевищують обсяги українського споживання, тоді як на ключових експортних ринках – у США, ЄС і Великій Британії – щодо турецької продукції діють торговельні обмеження.

Каленков також звернув увагу на використання окремими турецькими виробниками російської металургійної сировини.

"Страшно уявити, що в трубній продукції, яка використовується для спорудження антидронових коридорів та інших об’єктів захисту в Україні, через відсутність торговельних заходів може використовуватися російська сталь", – заявив він.

За його словами, кожен місяць зволікання з рішенням працює проти українських виробників: підприємства втрачають замовлення, обсяги виробництва та ресурси для відновлення, тоді як імпорт посилює позиції на внутрішньому ринку.

Каленков окремо розкритикував роботу Міністерства економіки та довкілля і його очільника Олександра Кравченка.

На його думку, відомство фактично самоусунулося від ухвалення рішень, які необхідні для захисту української промисловості.

"Українська промисловість очікує не нових переносів та надуманих причин для відмови, а відповідальних і своєчасних дій на захист власної економіки", – наголосив президент "Укрметалургпрому".

Він попередив, що подальше зволікання може мати ширші наслідки для промисловості.

"Інакше існує ризик, що найближчим часом консервувати свої потужності буде не лише АМКР, але й десятки інших українських виробників. А це десятки тисяч робочих місць, податки, валютні надходження", – резюмував Каленков.

Схожі теми
металургіяТуреччинаВиробництвоУкраїнаекономіка
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!