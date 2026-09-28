Колапсуюча українська металургія потребує Фонду відновлення промисловості і міжнародної підтримки – медіа

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиТрамп і Сі домовилися не загострювати: що отримали США, Китай та Україна за результатами зустрічі лідерів двох наддержав. Інтерв’ю з ОгризкомТрамп і Сі домовилися не загострювати: що отримали США, Китай та Україна за результатами зустрічі лідерів двох наддержав. Інтерв’ю з ОгризкомКоли осінні канікули 2026: скільки триватиме відпочинок у школах УкраїниКоли осінні канікули 2026: скільки триватиме відпочинок у школах УкраїниТримають місто у блокаді: ідентифіковано окупантів, які можуть бути причетними до гуманітарної катастрофи в ОлешкахТримають місто у блокаді: ідентифіковано окупантів, які можуть бути причетними до гуманітарної катастрофи в ОлешкахВідбивалась 45 хвилин: у Стамбулі кішка врятувала квартиру від пограбування. Фото і відеоВідбивалась 45 хвилин: у Стамбулі кішка врятувала квартиру від пограбування. Фото і відеоІлюстрація. Чоловік у магазиніВ АТБ проблеми з поставками товарів: чого стало менше в магазинахІлюстрація - фотофіксація ДТПМЗС звернулося до громадян за кордоном: що "заборонили" робити українцям в ЄСНа Дніпропетровщині внаслідок російського удару загинули двоє підлітків. ФотоНа Дніпропетровщині внаслідок російського удару загинули двоє підлітків. ФотоВтрати Росії в УкраїніЗСУ відмінусували за добу ще 1440 окупантів та спалили три танки: дані Генштабу22-річна дочка Моніки Беллуччі вийшла в світ у "подертій" сукні від кутюр. Фото22-річна дочка Моніки Беллуччі вийшла в світ у "подертій" сукні від кутюр. Фото

Колапсуюча українська металургія потребує Фонду відновлення промисловості і міжнародної підтримки – медіа

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read4 хв
icon 356
Колапсуюча українська металургія потребує Фонду відновлення промисловості і міжнародної підтримки – медіа
Металургійна галузь України залишається одним із ключових донорів українського бюджету
Джерело: пресслужба "Метінвесту"

Українська металургія переживає один із найважчих періодів від початку повномасштабної війни. Найбільші виробники зупинилися після російських ударів, а галузь одночасно потерпає від блокади портів, дорогої логістики та нових торговельних обмежень у ЄС, пише The Kyiv Independent. 

2026 рік став найгіршим для галузі з 2022 року, коли після окупації та руйнування "Азовсталі" та ММК імені Ілліча Україна втратила близько 40% сталеливарних потужностей. З серпня металургійні об’єкти щонайменше дев’ять разів зазнавали атак балістичними ракетами, і могли коштувати металургійним компаніям майже $100 млн, пише видання.

Російські удари були спрямовані по критичному обладнанню – доменних печах та енергетичній інфраструктурі, без яких неможливо стабільно виробляти чавун і сталь. Метінвест, Interpipe та ArcelorMittal Kryvyi Rih, три найбільші металургійні компанії країни, були змушені призупиняти сталеливарне виробництво. "У нас фактично немає іншого вибору. Інакше нам доведеться зупинити виробництво до кінця війни, яка може тривати ще багато років, і я сумніваюся, що за цей час ми зможемо зберегти наших працівників", – сказав у коментарі виданню прзединт Укрметалургпрому Олександр Каленков.

Читайте також
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
icon 14,9 т.
Міненерго розкрило плани щодо тарифів на електроенергію: скільки коштуватиме кВт*год
icon 14,9 т.
Міненерго розкрило плани щодо тарифів на електроенергію: скільки коштуватиме кВт*год
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
icon 1,7 т.
На економіку України чекає глобальний шок: в НБУ попередили про наслідки війни
icon 1,7 т.
На економіку України чекає глобальний шок: в НБУ попередили про наслідки війни
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 180
Банки приймають долари від українців за новим курсом: скільки коштує валюта 29 вересня
icon 180
Банки приймають долари від українців за новим курсом: скільки коштує валюта 29 вересня

На цьому тлі представники галузі пропонують створити окремий фонд відновлення металургії, за аналогією з Фондом підтримки енергетики України. Механізм передбачає залучення коштів міжнародних партнерів для закупівлі критичного обладнання в Європі, проведення аварійних ремонтів і відновлення пошкоджених виробничих потужностей.

"Такий Фонд відновлення міг би допомогти постраждалим виробникам фінансувати аварійні ремонти, відновлювати виробничі потужності та робити підприємства більш стійкими. Адже великі промислові роботодавці поблизу лінії фронту зазнають одних із найсильніших атак, водночас забезпечуючи десятки тисяч робочих місць і підтримуючи економіку своїх регіонів", – каже керівник офісу генерального директора Метінвесту Олександр Водовіз.

Ще однією проблемою залишається доступ до міжнародного фінансування: великі металургійні компанії не можуть отримувати підтримку від міжнародних фінансових інституцій через структуру власності. Тому уряду потрібно почати переговори, зокрема з ЄБРР, щодо можливості фінансування таких підприємств в умовах війни.

Серйозним фактором тиску залишається і логістика. Через фактичне закриття чорноморських портів компанії змушені перевозити вантажі залізницею та через порти Польщі й Румунії. Транспортування окремих вантажів, зокрема коксівного вугілля, подорожчало на 50–60%: це особливо критично для підприємств, які вже втрачають десятки мільйонів доларів щомісяця. Частину логістичних витрат також могли б спільно компенсувати українська держава та європейські партнери.

Окремий блок проблем пов’язаний із доступом до ринку ЄС. Українські виробники одночасно стикаються з новими сталевими квотами та механізмом CBAM, який підвищує вартість постачання вуглецевоємної продукції до Євросоюзу, тож держава має вжити заходів, щоб добитися для металургії ширших можливостей для експорту сталі до ЄС, та пом’якшення дії CBAM. Старший аналітик Dragon Capital Денис Саква попереджає: подальше падіння металургії вдарить не лише по виробниках сталі. За його словами, будівельним компаніям доведеться імпортувати дорожчу сталь із Європи, що може підвищити вартість будівництва, посилити інфляційний тиск і збільшити витрати на майбутнє відновлення країни.

"Одним із головних кроків для стабілізації галузі залишається відновлення роботи чорноморських портів. Це дозволило б не лише знизити логістичні витрати, а й відновити експорт залізорудної сировини навіть тим підприємствам, які поки не можуть повернутися до повноцінного виробництва сталі.

Втім, навіть за умови появи зовнішнього фінансування та державної підтримки швидкого відновлення не буде. Тому в галузі зараз говорять не стільки про розвиток, скільки про збереження виробництва, персоналу та можливості відновити повноцінну роботу після стабілізації безпекової ситуації", – резюмує видання.

Схожі теми
Російські обстрілиВійна в Україніметалургіяекономіка
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись