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Україні потрібно повернути мито на експорт брухту €180 за тонну для всіх напрямків, і лише після цього відкривати експорт – EBA

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read3 хв
icon 11,7 т.
Україні потрібно повернути мито на експорт брухту €180 за тонну для всіх напрямків, і лише після цього відкривати експорт – EBA
Металобрухт
Джерело: Pexels

Європейська Бізнес Асоціація закликала владу зберегти нульову квоту на експорт металобрухту, доки в Україні не буде створено дієвий механізм експортного мита для всіх країн без винятків. В Асоціації вважають, що в умовах війни брухт має розглядатися не просто як експортний товар, а як стратегічна сировина для української металургії. Про це йдеться у листі від EBA до прем’єр-міністра Сергія Корецького. 

"З 1 січня 2026 року уряд продовжив нульову квоту на вивезення брухту чорних металів. Це рішення пояснювалося необхідністю забезпечити внутрішні підприємства сировиною для виробництва продукції, зокрема для оборони, відбудови та внутрішнього ринку. Цей підхід варто зберегти і надалі: послаблення обмежень може призвести до швидкого відтоку брухту за кордон і створити новий дефіцит сировини для українських металургів", – сказано у листі.

За підсумками 2025 року експорт брухту чорних металів з України зріс на 53% у річному вимірі та досяг 448,68 тис. тонн. Без заборони, обсяги експорту можуть повернутися до багаторічних максимумів. Це створює ризик для галузі, яка вже працює в умовах російських атак, пошкодження виробничої та енергетичної інфраструктури, логістичних проблем і вимушеного скорочення випуску сталі, вказують у Асоціації.

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Крім того, переробка однієї тонни металобрухту в Україні у готову металопродукцію може забезпечувати близько 15 тис. грн податків і зборів та близько $1,2 тис. валютної виручки. У той самий час, прямий експорт однієї тонни брухту за нульового мита приносить близько $250–350 валютної виручки та значно менші податкові надходження.

"Внутрішня переробка дозволяє залишати в Україні додану вартість, робочі місця, податки та повний виробничий ланцюг, від заготівлі брухту до випуску сталі та готового прокату. Це особливо важливо для оборонно-промислового комплексу, машинобудування, будівництва та майбутнього відновлення інфраструктури", – наголошують у EBA.

В Асоціації також нагадали, що раніше значна частина українського брухту, яка постачалася до країн ЄС, зокрема до Польщі, надалі реекспортувалася за межі Євросоюзу, передусім до Туреччини.

"Така модель фактично дозволяла обходити сплату українського експортного мита, а втрати державного бюджету могли становити близько 4 млрд грн на рік. При цьому зараз експортне мито у €180 за тонну для поставок до країн поза ЄС не продовжене, а при поставках до ЄС застосовується нульова ставка", – кажуть у EBA.

Саме тому в Асоціації пропонують чітку послідовність дій: якщо нульову квоту буде скасовано, необхідно встановити експортне мито на рівні €180 за тонну строком на 10 років для всіх країн без винятків.

"Без такого механізму відкриття експорту створить додатковий стимул для швидкого вивезення брухту з України та зменшить його доступність для вітчизняних підприємств", – пояснили у EBA.

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митаметалобрухтекономікаЕкспорт
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