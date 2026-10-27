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Україна залишається перспективною країною для іноземних інвестицій попри війну – ДТЕК

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
112
Україна залишається перспективною країною для іноземних інвестицій попри війну – ДТЕК
Київський міжнародний економічний форум. Джерело: пресслужба

Попри повномасштабну війну та пов’язані з нею виклики, Україна залишається перспективною країною для міжнародних інвестицій, зокрема в енергетичний сектор.

Про це на Київському міжнародному економічному форумі заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Він наголосив, що інвестиції в українську енергетику під час війни мають стратегічне значення не лише для окремих підприємств, а й для підтримки стійкості всієї економіки.

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"Ми намагаємося донести до іноземних інвесторів, що Україна – це не те місце, де ви постійно несете пов’язані з війною витрати. Це реальне місце для інвестицій", – зазначив Тімченко.

Він підкреслив, що кошти, спрямовані на відновлення пошкодженої інфраструктури та розвиток нових енергетичних потужностей, є насамперед інвестиціями в майбутнє України.

Нагадаємо, раніше ДТЕК Ріната Ахметова став лідером за обсягом приватних інвестицій в Україні.

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