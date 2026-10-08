Україна втрачає власний газ через війну, складну геологію та регуляторні бар’єри, – Заєць

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюТоня Матвієнко звернулася до мами в день її смерті та розповіла українцям про посмертну волю "квітки-душі" української пісніТоня Матвієнко звернулася до мами в день її смерті та розповіла українцям про посмертну волю "квітки-душі" української пісніТрамп йде ва-банк перед виборами до Конгресу: чи допоможе йому Путін і до чого тут Україна. Інтерв’ю з БезсмертнимТрамп йде ва-банк перед виборами до Конгресу: чи допоможе йому Путін і до чого тут Україна. Інтерв’ю з БезсмертнимІлюстративне фото, атака на Київ, наслідки обстрілу.Від ліків та інструментів до свіжих продуктів і туалетного паперу: які бізнеси знищено внаслідок атаки РФУ Києві поблизу багатоповерхівок виявили три нездетоновані балістичні ракети РФ. Подробиці, відео та фотоУ Києві поблизу багатоповерхівок виявили три нездетоновані балістичні ракети РФ. Подробиці, відео та фотоВідключення світла в Україні. ІлюстраціяПочалися екстрені відключення світла: у Києві та деяких областях запроваджено "аварійний режим"В Італії виявили село, де жінки живуть надзвичайно довго: у чому секретВ Італії виявили село, де жінки живуть надзвичайно довго: у чому секретВідключення світла в Україні. ІлюстраціяРФ хоче "вимкнути" три АЕС в Україні та лишити Київ без світла: розкрито таємний план Кремля на зимуОкупанти запустили по Україні 146 дронів, сили ППО збили 126 цілей: наслідки в областях. Фото та відеоОкупанти запустили по Україні 146 дронів, сили ППО збили 126 цілей: наслідки в областях. Фото та відеоІлюстрація - жінка тримає банківську карткуВ Україні обмежують перекази з картки навіть рідним: скільки грошей можна відправити

Україна втрачає власний газ через війну, складну геологію та регуляторні бар’єри, – Заєць

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read2 хв
icon 87
Україна втрачає власний газ через війну, складну геологію та регуляторні бар’єри, – Заєць
В Україні є газ у надрах. Джерело: Magnific

Український газовидобуток сьогодні стримують одразу три фактори: російські атаки, складна геологія родовищ і регуляторні рішення, які не дають повноцінно працювати стратегічним активам. Про це у колонці про проблеми українського газовидобутку пише СЕО групи компаній Smart Energy Олексій Заєць.

За його словами, в Україні є газ у надрах, професійні команди, технології та досвід видобутку. Однак цього недостатньо, щоб швидко наростити власне виробництво, особливо напередодні складної зими. Газовидобувникам заважають три бар’єри.

Першою проблемою Заєць називає російські удари по енергетичній інфраструктурі. Лише від початку 2026 року, за відкритими повідомленнями компаній і державних органів, росіяни здійснили 293 атаки на об’єкти групи "Нафтогаз", що вже перевищує кількість атак за весь 2025 рік. Кожен такий удар означає ризики для працівників, зупинку виробництва, втрату обладнання та додаткові витрати на відновлення.

Читайте також
Гліб ІвановГліб Іванов
icon 41,3 т.
Підлітків вчать замішувати вейпи просто в магазині, а замість чеків видають обманки: OBOZ.UA з'ясував, як влаштована торгівля "курилками"
icon 41,3 т.
Підлітків вчать замішувати вейпи просто в магазині, а замість чеків видають обманки: OBOZ.UA з'ясував, як влаштована торгівля "курилками"
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 38,4 т.
НБУ "видає" українцям золоті 20 грн з особливим дизайном: як вони виглядають
icon 38,4 т.
НБУ "видає" українцям золоті 20 грн з особливим дизайном: як вони виглядають
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
icon 29,3 т.
Суд ЄС ухвалив важливе для біженців з України рішення: що важливо знати
icon 29,3 т.
Суд ЄС ухвалив важливе для біженців з України рішення: що важливо знати

Друга проблема – складність українських родовищ. Значна частина активів, зокрема на Полтавщині та Харківщині, потребує глибокого буріння, складних технологічних рішень і довгострокових інвестицій. Заєць зазначає, що геологорозвідка на одній ділянці може коштувати 8-10 млн доларів, а буріння однієї свердловини – ще 10-12 млн доларів, при цьому результат не гарантований. При цьому газовидобуток не можна просто зупинити, а потім запустити без втрат. Як приклад він наводить родовища на Полтавщині, де після восьми місяців простою частина свердловин втратила до 70% продуктивності, а деякі не вдалося відновити. На Харківщині після шести місяців простою продуктивність окремих свердловин знизилася на 80-87%.

Третьою проблемою Заєць називає бар’єри, які створює сама держава. Є випадки, коли компанія має газ, команду, свердловини, інфраструктуру та інвестиційну програму, але фактично не може працювати через санкційні або пов’язані з ними регуляторні обмеження. Автор підкреслює, що санкції залишаються важливим інструментом національної безпеки. Але вони мають бути налаштовані так, щоб бити по загрозах, а не автоматично зупиняти українські підприємства, які можуть працювати в інтересах держави. На думку Заєця, Україні потрібно розділяти персональні санкції та роботу компаній, які можуть ставати заручниками таких рішень. Якщо є питання до підсанкційної особи, обмеження щодо неї мають діяти. Але стратегічний актив не повинен автоматично зупинятися, якщо його контроль, управління і поточну діяльність можна організувати в інтересах України.

Схожі теми
Російські обстрілигазНафтогазвидобуваннясанкції
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись