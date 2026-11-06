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Україна вперше за 100 років практично зупинила виробництво сталі – медіа

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
186
Україна вперше за 100 років практично зупинила виробництво сталі – медіа
«Каметсталі» у Кам’янському зупинилася після російського обстрілу у вересні. Джерело: Facebook «Каметсталі»

Україна вперше щонайменше за сто років практично зупинила виробництво сталі через російські атаки, блокаду Чорного моря та посилення обмежень на експорт до ЄС.

Про це йдеться у сюжеті італійського телеканалу RaiNews24, журналісти якого побували на "Каметсталі" у Кам’янському Дніпропетровської області, яка зупинилася після російського обстрілу у вересні. 

У сюжеті наголошується, що металургійна та гірничодобувна галузь забезпечує понад 6% ВВП України та близько 30% експорту. У самій галузі працюють близько 70 тис. людей, а разом із суміжними секторами без доходів можуть залишитися до пів мільйона людей.

Після зупинки підприємств у Запоріжжі та Кривому Розі "Каметсталь" стала ще одним великим металургійним майданчиком, який був змушений припинити роботу. 5 вересня по підприємству вдарили п’ять балістичних ракет. Вони поцілили у доменні печі – ключову частину виробничого процесу. Підприємство було зупинене, а масштаби збитків у сюжеті називають такими, що важко піддаються оцінці.

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"Від початку війни наша група втратила ММК імені Ілліча та "Азовсталь" у Маріуполі, потім Авдіївський коксохімічний завод і шахти в Покровську", – розповів журналістам представник Метінвесту Олег Давиденко.

На самій "Каметсталі" до зупинки працювали близько 7 тис. людей. Під час вересневого удару загинули п’ятеро працівників, а великий виробничий комплекс перетворився на зону зруйнованого обладнання та почорнілого металу. "Ось ця тиша. Думаю, для наших працівників це найстрашніший і найнестерпніший звук", – каже Давиденко.

Окремий ризик для галузі – втрата кваліфікованих кадрів: у "Метінвесті" побоюються, що якщо працівники виїдуть за кордон, відновити виробництво навіть після завершення бойових дій буде значно складніше.

Ще одним фактором, який погіршує ситуацію, у сюжеті називають посилення торговельних обмежень ЄС із липня. "Ми розуміємо, що Європейський Союз фактично захищає власне виробництво, але єдиним ринком збуту для України є саме Європа. Нас запевняли, що буде враховано контекст війни, в умовах якої ми перебуваємо, але фактично цього не сталося", – зауважив Давиденко.

За його словами, українські виробники готові виконувати європейські правила, однак просять відтермінувати їх застосування до припинення вогню або укладення мирної угоди.

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Російські обстрілиВійна в УкраїніметалургіяекономікаВиробництво
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