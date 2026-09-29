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Україна вперше за 100 років не виплавила жодної тонни сталі за тиждень – "Метінвест"

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read3 хв
icon 5,0 т.
Україна вперше за 100 років не виплавила жодної тонни сталі за тиждень – "Метінвест"
Україна продовжує втрачати свій промисловий потенціал
Джерело: пресслужба "АрселорМіттал Кривий Ріг"

Українська металургія опинилася у критичному стані: у вересні був тиждень, коли країна вперше за 100 років не виплавила жодної тонни сталі. Про це розповів керівник офісу генерального директора Групи "Метінвест" Олександр Водовіз під час "Форуму економічної стійкості" Forbes Ukraine. 

"Ситуація в металургії катастрофічна. У вересні був тиждень, протягом якого Україна вперше за 100 років не виплавила жодної тонни сталі. Розбито абсолютно всі заводи. Влучання були по декілька разів. Загинуло багато людей. Сьогодні ми зупинені", – сказав Водовіз.

Він навів приклад Запоріжсталі: щоб запустити одну доменну піч після пошкоджень від російських атак, потрібно щонайменше $50 млн. При цьому вартість самої печі оцінюється приблизно у $500 млн. Загалом же потреби у відновленні української металургії вимірюються вже мільярдами доларів.

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Наразі чинні державні програми підтримки не відповідають масштабу проблем великої промисловості, каже він: значна частина інструментів розрахована на малий і середній бізнес та передбачає значно менші обсяги фінансування, тож потрібно ці інструменти змінювати. "Ситуація в економіці надзвичайна. Не можна жити в надзвичайній ситуації та ухвалювати традиційні рішення", – наголосив він.

За його словами, рішення про відновлення виробництва зараз залежить від трьох ключових факторів: інтенсивності російських атак, блокади портів та умов доступу до ринку ЄС. Окремий тиск створюють CBAM та скорочені квоти на імпорт української сталі до Євросоюзу. "Розв’язання цих проблем дасть відповідь на те, чи ми прямо зараз запускаємося, чи ні", – сказав Водовіз.

Водночас він наголосив, що великий бізнес очікує від держави не прямих дотацій, а зрозумілого плану дій. "Ми не просимо державу нас фінансувати чи давати гранти. Ми хочемо працювати на рівних умовах. Наприклад, ми не маємо доступу до Ukraine Facility. Сьогодні бізнесу важливо, щоб держава не створювала нових бар’єрів і не збільшувала податкове навантаження", – сказав він.

Головною проблемою, за словами Водовіза, залишається відсутність системної стратегії підтримки великих промислових компаній: у "Метінвесті" проаналізували близько 15 державних програм та інструментів фінансування, однак більшість із них не відповідає реальним потребам великого бізнесу.

Зокрема, компанія подалася на програму "Точка опори", яка компенсує частину витрат на зарплати під час простою. Але загальний бюджет цієї програми становить лише 1 млрд грн на всю країну, що для великих промислових роботодавців є недостатнім.

Для порівняння, за словами заступниці міністра економіки та довкілля Дарії Марчак, у 2026 році на програми Мінекономіки разом із колишніми програмами Мінагрополітики передбачено близько 45 млрд грн. У проєкті бюджету на 2027 рік закладено близько 95 млрд грн, дві третини з яких має становити страховий фонд.

Водночас, він позитивно оцінив запуск програм страхування воєнних ризиків: за його словами, сама поява такого механізму може знижувати вартість страхування та логістики. Але головний запит галузі залишається незмінним: державі потрібен окремий план для великої промисловості, який врахує масштаби руйнувань, потребу у відновленні виробництва, дорогій логістиці та обмеженому доступі до зовнішніх ринків.

Нагадаємо, за 2022–2025 роки "Метінвест" інвестував у розвиток підприємств 43,6 млрд грн та сплатив понад 82,2 млрд грн податків. Крім того, від початку війни компанія спрямувала понад 10 млрд грн на допомогу Україні та її громадянам, з яких 7,3 млрд грн – на потреби Сил оборони в межах ініціативи "Сталевий Фронт". Підприємства компанії також налагодили виробництво продукції для фронту, зокрема засобів захисту для військових і техніки.

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