Україна ризикує втратити власних виробників зварних труб через затягування антидемпінгового розслідування щодо імпорту з Туреччини.

Відео дня

Про це заявила партнерка юридичної фірми Sayenko Kharenko Анжела Махінова, коментуючи зволікання Міністерства економіки у питанні захисту внутрішнього ринку.

За її словами, у світі протекціонізм у металургії лише посилюється: країни активно використовують мита, квоти та антидемпінгові заходи, тоді як український ринок залишається значно менш захищеним.

Скаргу українських виробників щодо турецьких зварних труб було подано ще 15 жовтня 2025 року. Однак розслідування стартувало лише 29 січня 2026-го, хоча профільне законодавство передбачало значно коротший строк розгляду.

За цей час імпорт із Туреччини продовжував зростати. За даними Махінової, у 2021–2025 роках він збільшився у 3–5 разів залежно від року та сформував понад 80% загального імпорту цієї продукції в Україну. Одночасно зросла й демпінгова маржа: з 8% у 2021 році до 39% у 2025-му.

У квітні 2026 року українські виробники попросили застосувати попередні антидемпінгові заходи, але вони так і не були запроваджені. При цьому вже станом на кінець жовтня Міністерство економіки та довкілля завершило необхідні процедури – і підтвердило наявність підстав для застосування антидемпінгового мита на рівні 38,3%.

РЕКЛАМА

Очікувалося, що питання розгляне Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі, однак на засіданні 3 листопада рішення ухвалено не було. Подальше ж зволікання може зробити захисні заходи запізнілими. "Може статися так, що, коли буде ухвалено відповідне рішення, уже не буде кого захищати", – підкреслила вона.

За її словами, українські виробники вже змушені продавати продукцію зі збитками, а це напряму загрожує робочим місцям, податковим надходженням та подальшій роботі підприємств.

Окремо вона звернула увагу на те, що Туреччина продовжує торгувати з Росією, зокрема купує російський сляб, який може використовуватися для виробництва труб.

Головні історії дня

На думку Махінової, Україні необхідно змінити сам підхід до торговельного захисту: діяти швидше, використовувати попередні заходи тоді, коли для цього є підстави, та захищати внутрішній ринок так само оперативно, як це роблять США, ЄС, Канада та інші країни.

"Україні нарешті потрібно навчитися захищати своїх виробників і власні економічні інтереси максимально ефективно й оперативно, як це нині робить увесь світ", – підсумувала вона.