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Україна ризикує втратити частину імпорту електроенергії взимку через низькі прайс-кепи, – Трохимець

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read2 хв
icon 2,0 т.
Україна ризикує втратити частину імпорту електроенергії взимку через низькі прайс-кепи, – Трохимець
Прайс-кеп – це цінова «стеля», вище якої продавати електроенергію на відповідному сегменті ринку не можна
Джерело: tepla.com.ua

Чинний рівень прайс-кепів може обмежити можливості України залучати імпорт та маневрову генерацію саме у години дефіциту електроенергії. Максимальну цінову межу доцільно підвищити до 18 000 грн/МВт·год, заявив віцепрезидент із питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець.

За його словами, НКРЕКП 24 вересня оприлюднила проєкт постанови щодо граничних цін на ринку електроенергії. Для ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку пропонується максимальний прайс-кеп 15 000 грн/МВт·год. Прайс-кеп – це цінова "стеля", вище якої продавати електроенергію на відповідному сегменті ринку не можна.

За словами Трохимця, проблема такого обмеження особливо проявляється взимку: якщо електроенергія в сусідніх країнах ЄС коштуватиме дорожче за дозволений в Україні максимум, її імпорт може втратити економічний сенс саме тоді, коли українській енергосистемі бракуватиме власної генерації.

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"Тобто електроенергія фізично буде поруч, транскордонний перетин буде, потреба буде – а завести її в Україну нормально ми не зможемо через обмеження, які самі собі встановили", – зазначив Трохимець.

Цінові обмеження, на його думку, впливають і на газову розподілену генерацію. Такі станції можуть швидко збільшувати виробництво у години дефіциту, однак через високу собівартість за чинних прайс-кепів їхня робота в окремі години може бути економічно невигідною.

"Рівень верхнього прайс-кепу 18 000 грн/МВт·год виглядає значно більш адекватним компромісом. Він не скасовує регулювання і не означає, що електроенергія автоматично коштуватиме 18 тисяч. Але така межа залишає простір для маневрової генерації, для імпорту у години дефіциту і для нормального цінового сигналу ринку", – наголосив Трохимець.

Він також звернув увагу, що в умовах постійних російських атак енергокомпаніям необхідно мати можливість безперервно фінансувати аварійні ремонти та відновлення пошкоджених енергооб’єктів, а регуляторні обмеження не повинні додатково ускладнювати роботу енергоринку.

Нагадаємо, Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України також закликала Регулятор підвищити прайс-кепи напередодні опалювального сезону.

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