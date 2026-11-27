Через блокування передачі активів IDS Ukraine ("Моршинської") в управління держбюджет недоотримає мільярдні доходи, а в разі стягнення націоналізації компанії на нинішнім сценарієм Мінюсту Україна ризикує зіткнутися з шаленими вимогами про компенсацію

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Про це заявив ветеран російсько-української війни та громадський діяч Олексій Грищенко.

За його словами, якщо виплати перевищать виручку від продажу активів групи, до якої входить виробник "Моршинської", різницю доведеться покривати державі.

АРМА визначило переможцем конкурсу на управління арештованими корпоративними правами IDS Ukraine юридичне бюро "Пріорітас". Однак підписання договору заблокував суд. За оцінкою Грищенка, поки активи залишаються без нового управителя, бюджет втрачає можливість отримати мільярди гривень від управління ними. Таке затягування, на думку, вигідне підсанкційному російському бізнесмену Михайлу Фрідману.

Паралельно Вищий антикорупційний суд розглядає позов Мін’юсту про стягнення активів IDS Ukraine в дохід держави. Грищенко вважає, що в разі стягнення всіх корпоративних прав групи під це рішення потраплять і частки непідсанкційних грузинських акціонерів. За його оцінкою, вони можуть вимагати від України ринкову вартість своїх інвестицій із відсотками, посилаючись на українсько-грузинську угоду про захист інвестицій.

"Ви порахували, скільки держава може виручити від продажу IDS і скільки їй може довестися виплатити інвесторам? Якщо друга сума виявиться більшою, різницю покриємо ми з вами", – звернувся Грищенко до Мін’юсту.

Ветеран вважає, що структури Фрідмана прагнуть купити актив за безцінь, тоді як виплачувати компенсацію грузинам доведеться за ринковою вартістю.

У цьому контексті він згадав бізнесмена Руслана Шостака, співвласника EVA та VARUS. За словами ветерана, Шостак заявляв про інтерес до купівлі групи й дав бренду оцінку, яку Грищенко вважає заниженою. Ветеран також звинуватив Шостака в підігруванні Фрідману. Допис Грищенка у Facebook⁠Адвокат юридичного бюро "Пріорітас" Нікіта Спасібухов у сюжеті 5 каналу підтвердив, що грузинська родина володіє 34% активів групи. "У разі якщо до грузинських активів буде застосована націоналізація або експропріація, відповідно Україна повинна буде компенсувати такі втрати інвесторам", – сказав адвокат.