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Україна переходить від експорту до імпорту сталі: зупинка металургії вже тисне на будівництво

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
510
Україна переходить від експорту до імпорту сталі: зупинка металургії вже тисне на будівництво
Україна продовжує втрачати свій промисловий потенціал. Джерело: пресслужба "АрселорМіттал Кривий Ріг"

Зупинка великих металургійних підприємств восени 2026 року різко змінила ситуацію на внутрішньому ринку сталі. Україна, яка до війни виплавляла понад 21 млн тонн металу на рік і була великим експортером, дедалі більше залежить від імпорту. Однією з перших наслідки відчула будівельна галузь, пише "Економічна правда". 

Через російські удари зупинилися підприємства Групи "Метінвест", "АрселорМіттал Кривий Ріг" та "Інтерпайп". Внутрішня виплавка сталі практично припинилася, а запаси арматури та прокату почали скорочуватися.

За даними "Укрметалургпрому", частка імпорту у внутрішньому споживанні зросла з 22,6% у 2021 році до 46,8% за три квартали 2026-го. Арматури за цей період ввезли 84 тис. тонн – майже у півтора раза більше, ніж роком раніше.

Основними постачальниками стали Китай і Туреччина. Окремі позиції доводиться завозити з нетипових ринків: значні обсяги арматури у вересні надійшли з Єгипту, а катанку для сіток почали купувати в Молдові. Поки що ринок частково підтримують складські запаси. У "Метінвесті" заявили, що в місячній перспективі можуть забезпечити близько 95% прогнозованого попиту, однак за окремими позиціями дефіцит уже відчутний. За оцінкою GMK Center, щомісячний дефіцит найбільш масових видів прокату вже сягає близько 200 тис. тонн, тоді як імпорт поки не встигає його компенсувати.

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"Знайти постачальників на такі великі партії і доставити метал суходолом в умовах заблокованих портів це колосальний виклик для галузі", – зазначив директор GMK Center Станіслав Зінченко.

Швидко наростити імпорт заважає логістика. Метал доводиться везти через порти Румунії та Болгарії, а далі – залізницею або автотранспортом. Доставка може тривати щонайменше два місяці. Додатковий тиск створює і подорожчання внутрішніх перевезень. Серпневе підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці" на 30% збільшило собівартість продукції та імпорту. Будівельні компанії вже готуються до нових умов. У KAN Development заявили, що без імпорту арматури будівництво може зіткнутися із серйозними обмеженнями.

"Резерв тане, і без імпорту будівництво зупиниться. Ситуація, коли базовий прокат доводиться імпортувати, для нас абсолютно нова", – заявив засновник KAN Development Ігор Ніконов.

За його оцінкою, лише за останній рік собівартість будівництва зросла на 30–35%, а арматура подорожчала приблизно на 60%. Головна зміна вже відбулася: Україна з великого виробника та експортера сталі перетворюється на імпортозалежний ринок. Для будівництва це означає дорожчу логістику, довші строки поставок і додатковий тиск на собівартість проєктів.

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