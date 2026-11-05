Україна не може дозволити собі експортувати досвід, навички та знання промислових працівників, – Петрук

В умовах зупинки металургійних підприємств, обстрілів і кризи в гірничо-металургійному комплексі одним із головних завдань для "Метінвесту" стало збереження працівників, їхнього досвіду та технологічної експертизи.

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Про це заявила директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Групи "Метінвест" Тетяна Петрук під час III Lviv Human Capital Forum 2026.

За її словами, компанія переживає один із найскладніших періодів від початку повномасштабного вторгнення. Через російські атаки зупинилися два металургійні комбінати Групи, де працюють майже 15 тис. людей. Також не працюють два з чотирьох гірничо-збагачувальних комбінатів у Кривому Розі.

Ситуацію ускладнюють блокада чорноморських портів, скорочення квот ЄС на імпорт сталі та запровадження CBAM, що обмежують можливості експорту української металопродукції.

Але попри зупинку виробництва, "Метінвест" намагається утримати працівників. Компанія продовжує виплачувати зарплати, не переводить людей у простій та залучає їх до розбирання завалів і підготовки підприємств до відновлення.

"Сьогодні наше головне завдання – зберегти кадровий потенціал. Ми не можемо дозволити собі експортувати досвід, навички та знання. Тому для нас так важливо зберегти ядро колективу й технологічну експертизу", – наголосила Петрук.

За її словами, втрата кваліфікованих фахівців може стати окремим ризиком для майбутнього відновлення промисловості. Навіть за наявності коштів та обладнання відновити виробництво буде складно без людей, які мають необхідні компетенції та досвід.

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Компанія також скорочує строки підготовки нових фахівців і розширює перекваліфікацію. Зокрема, термін навчання підручного сталевара скоротили з 9–12 до 4–6 місяців, поєднавши онлайн-теорію з практикою безпосередньо на виробництві.

"В умовах війни чи не найважливіше – здатність компаній швидко перенавчати людей", – зазначила Петрук.

Окремим резервом кадрового потенціалу в "Метінвесті" називають ветеранів. Наразі близько 8,5 тис. працівників компанії служать у ЗСУ, а понад тисячу ветеранів уже повернулися або були залучені до роботи. Для їхньої адаптації компанія з 2023 року розвиває систему реінтеграції, яка охоплює перенавчання, підтримку під час повернення до цивільної роботи та підготовку колективів.

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"Метінвест" також продовжує працювати з молоддю, профтехами та власним університетом "Метінвест Політехніка", щоб формувати кадровий резерв для майбутнього відновлення галузі. Адже, за словами Петрук, збереження людського капіталу сьогодні є не менш важливим, ніж відновлення виробничих потужностей.

"Лише спільними зусиллями бізнесу й держави ми зможемо створити систему, що працюватиме на користь країни і під час війни, і після її завершення", – підсумувала вона.

Як відомо, "Метінвест" Ріната Ахметова неодноразово називали назвали найкращим роботодавцем України: зараз на компанію припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу. Крім того, виш компанії "Метінвест Політехніка" пропонує ветеранам пільговий вступ на перспективні інженерні спеціальності: до вишу їх приймають без екзаменів, тільки за результатами співбесіди.