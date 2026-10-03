Україна на тлі бюджетної діри може залишитись без грошей ЄС: нардепи вирішили послабити контроль колишніх чиновників

Україна визначила додаткові бюджетні потреби в розмірі 27 млрд доларів та попросила Європейську комісію надати ці кошти за рахунок кредиту ЄС на 90 млрд євро. Однак європейські чиновники відмовились: адже Україна не виконала взяти на себе зобов'язання, а в Раді ухвалили скандальну правку, яка послабила фінансовий контроль над колишніми чиновниками.

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Як пише Financial Times, кредит мав покрити більшу частину фінансових потреб України. За умови виконання реформ, за рік можна було отримати 45 млрд євро. Проте цього року було виділено лише 15,7 млрд євро, частково через затримки з виконанням вимог щодо реформ. І щоб розблокувати 34 млрд підтримки ЄС цього року, треба лише виконати взяти на себе зобов'язання.

Реформи, які Україна повинна виконати для отримання коштів, включають скасування пільги зі сплати ПДВ на посилки вартістю до 150 євро, а також оподаткування для цифрових платформ. Обидва заходи були ухвалені парламентом, але містять суперечливу поправку, яка послаблює правила щодо політично значущих осіб (PEP – Politically Exposed Persons), запровадження якої вимагав ЄС для посилення боротьби з корупцією. Ця поправка, якщо її підпишуть як закон, може поставити під загрозу дотримання Україною умов, пов'язаних із фінансуванням від ЄС.

Єврокомісари Валдіс Домбровскіс і Марта Кос написали листа спікеру українського парламенту, наголосивши, що додаткова фінансова допомога у 2026 році все ще доступна Україні за умови виконання запитаних реформ. ""Уникнення будь-якого послаблення української системи щодо PEP" є "суттєвим", написали вони в листі, з яким ознайомилося видання FT.

Згідно з проголосованим у червні рішенням дія посиленого моніторингу за замовчуванням припиняється через 12 місяців після звільнення PEP. Продовжувати його можна винятково за наявності обґрунтованого й документально підтвердженого високого / неприйнятно високого ризику.

Як повідомляв OBOZ.UA, під час засідання комітету Верховної Ради України з питань фінансів 10 вересня міністр фінансів Сергій Марченко не виключив, що в Україні можуть виникнути затримки зарплат і соцвиплат. За його словами, подальша ситуація залежатиме від того, скільки коштів надходитиме на Єдиний казначейський рахунок.