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Україна може втратити $5 млрд експорту через зупинку металургійних заводів – медіа

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read3 хв
icon 2,4 т.
Україна може втратити $5 млрд експорту через зупинку металургійних заводів – медіа
Україна ризикує взагалі не виробити жодної тонни сталі. Джерело: пресслужба "Запоріжсталь"

Зупинка українських металургійних підприємств після серії російських ракетних атак може призвести до втрати близько $5 млрд експортної виручки у 2026–2027 роках. Ще близько $1,5 млрд Україна може додатково витратити на імпорт сталевої продукції для заміщення внутрішнього виробництва. Такі оцінки наводить GMK Center. 

За прогнозом аналітиків, якщо безпекова ситуація не покращиться, частина металургійних підприємств може не повернутися до роботи. У такому разі виробництво сталі в Україні за підсумками 2026 року може залишитися близьким до рівня перших восьми місяців – це близько 4,3 млн тонн, або падіння на 39% порівняно з попереднім роком.

У 2027 році, за негативним сценарієм GMK Center, Україна ризикує взагалі не виробити жодної тонни сталі.

Проблеми металургії вдарять і по гірничорудному сектору. Через скорочення внутрішнього споживання та втрату можливостей морського експорту виробництво залізорудної продукції у 2026 році може впасти на 37%, а у 2027-му – ще на 55%.

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У GMK Center очікують, що з вересня 2026 року гірничорудні підприємства, за прийнятної безпекової ситуації, зможуть працювати переважно під експорт до країн Європи, орієнтовно на рівні 1 млн тонн на місяць. Це означає високий ризик зупинки частини діючих потужностей і відсутність перспектив для запуску підприємств, які вже перебувають у простої.

Найбільший удар припаде на зовнішню торгівлю. Через втрату виробництва чавуну та сталі виручка від експорту металургійної продукції у 2026 році може скоротитися на $2,5 млрд. Ще близько $2,5 млрд Україна може втратити у 2027 році. Загалом йдеться про $5 млрд втраченої експортної виручки за два роки.

Окремо виникне потреба заміщати українську сталь імпортом. За оцінкою GMK Center, у 2027 році додаткові витрати на імпорт сталевої продукції можуть сягнути $1,5 млрд порівняно з рівнем 2025 року. Таким чином, загальний негативний вплив зупинки металургії на торговельний баланс України у 2027 році може становити близько $6,5 млрд порівняно з 2025 роком.

Тривала зупинка заводів створює ще один ризик: чим довше підприємства не працюють, тим складніше і дорожче буде їх відновити. Без власної металургії під загрозою опиняються і майбутні програми відбудови, оскільки Україні доведеться більше залежати від імпортної сталі для інфраструктурних проєктів.

Як відомо, за 5 років найбільші метпідприємства сплатили податків і зборів на суму понад 200 млрд грн, або $6,2 млрд. За підсумками 2024 року сплата податків і зборів чотирьох металургійних компаній становила 1,6% надходжень до бюджетів усіх рівнів.

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