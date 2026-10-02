Україна може втратити $5 млрд експорту через зупинку металургійних заводів – медіа

Зупинка українських металургійних підприємств після серії російських ракетних атак може призвести до втрати близько $5 млрд експортної виручки у 2026–2027 роках. Ще близько $1,5 млрд Україна може додатково витратити на імпорт сталевої продукції для заміщення внутрішнього виробництва. Такі оцінки наводить GMK Center.

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За прогнозом аналітиків, якщо безпекова ситуація не покращиться, частина металургійних підприємств може не повернутися до роботи. У такому разі виробництво сталі в Україні за підсумками 2026 року може залишитися близьким до рівня перших восьми місяців – це близько 4,3 млн тонн, або падіння на 39% порівняно з попереднім роком.

У 2027 році, за негативним сценарієм GMK Center, Україна ризикує взагалі не виробити жодної тонни сталі.

Проблеми металургії вдарять і по гірничорудному сектору. Через скорочення внутрішнього споживання та втрату можливостей морського експорту виробництво залізорудної продукції у 2026 році може впасти на 37%, а у 2027-му – ще на 55%.

У GMK Center очікують, що з вересня 2026 року гірничорудні підприємства, за прийнятної безпекової ситуації, зможуть працювати переважно під експорт до країн Європи, орієнтовно на рівні 1 млн тонн на місяць. Це означає високий ризик зупинки частини діючих потужностей і відсутність перспектив для запуску підприємств, які вже перебувають у простої.

Найбільший удар припаде на зовнішню торгівлю. Через втрату виробництва чавуну та сталі виручка від експорту металургійної продукції у 2026 році може скоротитися на $2,5 млрд. Ще близько $2,5 млрд Україна може втратити у 2027 році. Загалом йдеться про $5 млрд втраченої експортної виручки за два роки.

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Окремо виникне потреба заміщати українську сталь імпортом. За оцінкою GMK Center, у 2027 році додаткові витрати на імпорт сталевої продукції можуть сягнути $1,5 млрд порівняно з рівнем 2025 року. Таким чином, загальний негативний вплив зупинки металургії на торговельний баланс України у 2027 році може становити близько $6,5 млрд порівняно з 2025 роком.

Тривала зупинка заводів створює ще один ризик: чим довше підприємства не працюють, тим складніше і дорожче буде їх відновити. Без власної металургії під загрозою опиняються і майбутні програми відбудови, оскільки Україні доведеться більше залежати від імпортної сталі для інфраструктурних проєктів.

Головні історії дня

Як відомо, за 5 років найбільші метпідприємства сплатили податків і зборів на суму понад 200 млрд грн, або $6,2 млрд. За підсумками 2024 року сплата податків і зборів чотирьох металургійних компаній становила 1,6% надходжень до бюджетів усіх рівнів.