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У Житомирі після російських обстрілів зупиняють весь електротранспорт і обмежують вуличне освітлення: що потрібно знати

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
45
У Житомирі після російських обстрілів зупиняють весь електротранспорт і обмежують вуличне освітлення: що потрібно знати
Тролейбус на одній із вулиць Житомира. Джерело: transphoto.org

У Житомирі тимчасово зупинять увесь електротранспорт, а вуличне освітлення працюватиме в економному режимі. Такі заходи пов'язані зі значними пошкодженнями енергосистеми внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомила Житомирська міська рада в офіційному Telegram-каналі. У відомстві наголосили, що зменшення навантаження на енергосистему допоможе уникнути додаткових аварійних ситуацій і стабілізувати електропостачання. Тому мешканців закликали якомога менше користуватися електроприладами, особливо в години пікового навантаження.

Окремо міськрада попросила підприємців обмежити використання декоративного та рекламного освітлення, підсвічування фасадів, рекламних вивісок і електронних екранів, щоб зменшити споживання електроенергії.

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Як працюватиме громадський транспорт

Замість електротранспорту на міські маршрути виведуть додаткові комунальні автобуси. Вони курсуватимуть за двома напрямками, повторюючи маршрути тролейбусів:

  • № 2 – за маршрутом тролейбуса № 2;
  • № 3 – за маршрутом тролейбуса № 3.

Водночас рух автобуса № 23 тимчасово призупинять. Натомість пасажирів обслуговуватиме маршрут № 23А, який проходитиме через Слободу, Селець, вул. Івана Гонти, вул. Велику Бердичівську, вул. Шевченка та вул. Університетську. У зворотному напрямку автобус курсуватиме тим самим маршрутом.

Решта міських автобусних маршрутів працюватиме без змін.

На дорогах можливі перебої в роботі світлофорів

Через відключення електроенергії світлофори можуть працювати не в повному обсязі або взагалі вимикатися. У зв'язку з цим міськрада закликала водіїв і пішоходів бути уважними, дотримуватися правил дорожнього руху, зважати на дорожні знаки та надавати перевагу пішоходам.

Раніше OBOZ.UA писав, що у Києві через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів також тимчасово припинили рух трамваїв і тролейбусів. На окремих маршрутах їх замінили автобусами. Однак у КМДА зауважили, що автобусне сполучення не зможе повністю компенсувати обсяги перевезень електротранспорту.

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