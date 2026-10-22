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У справі про "кришування" кол-центрів Офісом генпрокурора з'явилася новий підозрюваний: що відомо

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
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НАБУ оголосило про підозру ще одному експідлеглому генпрокурора-втікача Кравченка
НАБУ оголосило про підозру ще одному експідлеглому генпрокурора-втікача Кравченка. Ілюстраційне зображення. Джерело: НАБУ

Українські правоохоронці повідомили про підозру колишньому керівнику одного з департаментів Офісу генерального прокурора. Його вважають одним із ключових фігурантів спецоперації "Карфаген", в центрі якої опинилося системне "кришування" нелегальних шахрайських кол-центрів в Україні.

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). Ім’я держслужбовця наразі не розкривається.

У чому підозрюють

За даними слідства, експосадовець відігравав важливу роль у функціонуванні злочинної організації:

  • безпосередньо комунікував із представниками нелегальних кол-центрів і систематично отримував від них гроші;
  • організував схему передачи хабарів готівкою та в криптовалюті;
  • залучав для перевезення коштів підпорядкованих працівників Офісу генпрокурора та спеціальних кур'єрів;
  • вів "чорну бухгалтерію" оборудки;
  • відповідав за безпеку угруповання, дотримання конспірації та залучав до схеми нових спільників.
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Його дії кваліфіковано як участь у злочинній організації, вчинену службовою особою (за ч. 3 ст. 255 Кримінального кодексу України), а також пособництво в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (та ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ККУ). Наразі розслідування триває – встановлюються інші учасники схеми.

Що відомо про операцію "Карфаген"

Масштабна спецоперація "Карфаген" спрямована на ліквідацію угруповання, яке за щомісячну плату гарантувало власникам шахрайських кол-центрів по всій Україні захист від кримінального переслідування та "заминання" розслідувань.

За даними слідства, злочинну організацію в середині 2025 року створив та очолив один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора. До схеми він залучив як своїх підлеглих-прокурорів, так і довірених цивільних осіб.

Угруповання системно брало хабарі від нелегальних кол-центрів, які обманювали українців та іноземців. За гроші прокурори гарантували шахраям "недоторканність" і блокували будь-які розслідування проти них. Загальна сума задокументованих хабарів сягає понад 1 мільярд гривень.

Ключові фігуранти

  • Сергій Кропива (псевдонім "Канцлер") – колишній заступник начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора. Вважається організатором схеми, що відповідав за комунікацію з кол-центрами та безпеку. Відправлений під варту із заставою у 120 млн грн.
  • Єлизавета Івахненко ("Муза") – близька особа до "Канцлера", заступниwz декана в Одеській юридичній академії. Заарештована з можливістю внесення застави у 20 млн грн.
  • Сергій Куций ("Камрад") – водій "Канцлера", відправлений під варту із заставою у 3 млн грн.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, напередодні обшуків у Офісі генпрокурора, пов'язаних з розслідуванням, на той момент очільник відомства Руслан Кравченко виїхав з країни буцімто у відрядження, з якого не повернувся. А за три дні до операції "Карфаген" – 3 вересня 2026 року – він придбав квартиру.

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Операція "Карфаген"Офіс генерального прокурора України (ОГП)Національне антикорупційне бюро України (НАБУ)Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП)корупціяхабаррозслідування
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