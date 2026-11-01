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У Росії знову ввели ліміти на продаж бензину: після удару по нафтопереробному заводу

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
1,6 т.
Дефіцит пального
АЗС. Ілюстративне фото

Після того, як у ніч проти 1 листопада у Кстово Нижньогородської області РФ було уражено НПЗ "Лукойл -Нижегороднафтооргсинтез", у регіоні знову ввели ліміти на продаж палива. Окрім цього, на місцевих заправках відновлять чергування російські поліцейські та росгвардійці.

Про відновлення обмежень повідомили в регіональному уряді. АЗС у Нижегородській області тепер можуть відпускати не більше 40 літрів бензину на машину (купуватийого в каністри заборонено). Обмежень на продаж дизелю наразі немає.

На заправках, розташованих на кордоні області, встановлено ліміти на паливо для машин із номерами інших регіонів.

Також буде посилено контроль за роботою системи, яку в Росії називають "чет-нечет", тобто "парні-непарні". Йдеться про можливість заправки в конкретний день залежно від першої цифри реєстраційного номера авто.

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Влада тимчасово заборонила вивезення палива із місцевих сховищ за межі Нижегородської області. Виняток – для потреб міністерства оборони та служб екстреного реагування.

Урядовці закликали росіян "заправлятися за потребою, не створюючи ажіотаж", і не накопичувати особисті запаси пального, щоб "не спровокувати погіршення ситуації".

У Росії знову ввели ліміти на продаж бензину: після удару по нафтопереробному заводу

Нижньогородська область Російської Федерації на карті. Джерело: Скриншот Google Maps

Що передувало

Під час масованої атаки по Полтавщині в ніч проти 30 жовтня під ворожий обстріл потрапив, зокрема, Кременчуцький нафтопереробний завод. Україна відповіла ударами по російських НПЗ.

Вночі та вранці 1 листопада дронові удари були спрямовані по НПЗ у місті Кстово. "Лукойл -Нижегороднафтооргсинтез" здатний переробляти 17 млн тонн нафти на рік, займає четверте місце за потужністю в Росії та друге з виробництва бензину.

Місцевий губернатор Гліб Нікітін інформував про "значні пошкодження" промислового підприємства в Кстовському районі. Після успішного обстрілу на АЗС Нижнього Новгорода, Кстова та Балахни російські водії вишикувалися черги, побоюючись дефіциту.

У Росії знову ввели ліміти на продаж бензину: після удару по нафтопереробному заводу

Пожежа на НПЗ у Кстово. Джерело: Exilenova+

Як писав OBOZ.UA, українські далекобійні засоби нині здатні уражати російські об'єкти на території від Ямалу до Західного Сибіру. Україна працює над тим, щоб її ракети й безпілотники могли діставати до більш віддалених точок Росії, а також масштабуватиме підрозділи, які працюють над DeepStrike.

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