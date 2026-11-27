У Верховній Раді закликали уряд збільшити фінансування НАБУ та САП. Відповідне звернення вже направлено до Кабінету Міністрів України.

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Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат України, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Олексій Гончаренко.

За його словами, НАБУ та САП уже оприлюднили свої бюджетні запити на 2027–2029 роки, які уряд має предметно розглянути. Парламентар наголосив, що достатнє фінансування є однією з ключових умов ефективної роботи незалежних антикорупційних інституцій.

"Бо нам важливі інституції незалежних антикорупційних органів, які мають працювати ефективно. А це залежить від достатнього фінансування. Це купа операційних витрат, технічного обладнання і можливість проводити складні оперативні заходи", – зазначив Гончаренко.

Нардеп підкреслив, що робота НАБУ та САП полягає не лише у відшкодуванні завданих державі збитків, а й у запобіганні корупційним зловживанням та забезпеченні невідворотності відповідальності.

Крім того, за словами парламентаря, ефективність антикорупційної інфраструктури безпосередньо пов'язана з європейською інтеграцією України, оскільки від неї залежить оцінка прогресу країни у сфері верховенства права.

Гончаренко закликав уряд проаналізувати бюджетні запити НАБУ та САП, передбачити збільшення видатків у державному бюджеті на 2027 рік, а також врахувати потреби цих органів під час бюджетного планування на 2027–2029 роки.

Водночас голова ТСК наголосив, що належне фінансування антикорупційних органів не скасовує необхідності парламентського контролю за їхньою діяльністю.