ДТЕК категорично заперечує, що після 24 лютого 2022 року компанія закуповувала вугілля в Росії або здійснювала платежі російським контрагентам.

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Про це ДТЕК заявив у відповідь на матеріал "Слідства.Інфо" про співпрацю з Deutsche Bank.

Нових закупівель вугілля в Росії після 24 лютого 2022 року не було. Після цієї дати надійшли лише незначні залишкові обсяги, які відвантажили ще до вторгнення.

ДТЕК судиться з Росією з 2017 року. Компанія першою в Україні подала до арбітражу в Гаазі позов через захоплені в Криму активи і у 2023 році відсудила 267 млн доларів. Рінат Ахметов також подав позов проти росії до ЄСПЛ.

Співпраця з Deutsche Bank призупинилася після реструктуризації боргу ДТЕК Енерго у 2017 році. Її спричинила втрата активів на окупованому Донбасі. Банк переоцінив кредитний ризик, як і інші банки. ДТЕК категорично заперечує, що це пов’язано з капіталом акціонера, санкціями чи порушеннями закону. Deutsche Bank і сьогодні кредитує компанії Групи SCM.