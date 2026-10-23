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У Дії тимчасово відключать понад 40 послуг: що не працюватиме та коли

Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
Time to read2 хв
213
Ілюстраційне фото: дівчина тримає телефон з застосунком Дія
Дія працюватиме в обмеженому режимі. Ілюстрація. Джерело: Дія

У застосунку та на порталі державних послуг Дія тимчасово буде недоступна понад 40 послуг через планові технічні роботи – з 22:00 23 жовтня до ранку 26 жовтня. Обмеження стосуються бронювання від мобілізації, соціальних сервісів і послуг для бізнесу.

Про це повідомили в пресслужбі Дії 23 жовтня. Призупинення вказаних сервісів пов’язане з роботами в ДП "Національні інформаційні системи" та Державній податковій службі.

Там оновлюють реєстр платників податків ДПС і реєстри Міністерства юстиції, зокрема реєстри бізнесу, нерухомості й актів цивільного стану. З тієї ж причини частина послуг буде недоступна і в ЦНАПах.

Повідомлення Дії про призупинення послуг

Повідомлення Дії про призупинення послуг. Джерело: t.me/diia_gov (скриншот)

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Що саме не працюватиме на порталі Дія

Бізнес-послуги та ЄДР

  • Послуги для підприємців: відкриття, закриття ФОП, реєстрація ТОВ, послуги, пов’язані з грантами, послуга е-Підприємець.
  • Податкові послуги – подання декларацій та сплата податків.
  • Витяг з ЄДР.

Будівництво та нерухомість

  • Реєстрація прав на нерухоме майно.
  • Будівельні дозволи, повідомлення та декларації.
  • Заява про видачу будівельного паспорта, містобудівних умов та обмежень.

Житлові програми та єВідновлення

  • Пошкоджене майно.
  • Заява про намір отримати кредит на житло для ВПО.
  • Компенсація за пошкоджене або знищене майно.
  • Додавання / вилучення учасників єВідновлення.
  • Допомога багатоквартирним будинкам.

Соціальні сервіси та довідки

  • Заява про субсидію.
  • Пакунок школяра.
  • Допомога по безробіттю.
  • Витяг про несудимість, який надає ЦНАП.

Starlink

  • Повідомлення про використання терміналів Starlink.
  • Видалення терміналів Starlink.
  • Інформація про зареєстровані Starlink.

Послуги, пов’язані з військовим обліком та бронюванням

  • Актуалізація даних військовозобов’язаного та бронювання.
  • Отримання відомостей персонального обліку з Реєстру військовозобов’язаних.
  • Фіксація відомостей персонального обліку.
  • Анулювання бронювання.
  • Бронювання посадовою особою.

Заяви до Міжнародного Реєстру збитків

Які послуги будуть недоступні в застосунку Дія 

  • Укладання шлюбу (крім послуги заручин).
  • Розірвання шлюбу.
  • Актовий запис про народження.
  • Актовий запис про зміну імені.
  • Актовий запис про шлюб.
  • Актовий запис про розірвання шлюбу.
  • Свідоцтво про народження.
  • Звільнення з роботи на ТОТ.
  • Заява про житловий ваучер.
  • Заява про виплату.
  • Виконавчі провадження.
  • Виконавчий документ суду.
  • Перереєстрація авто.
  • Повідомити про пошкоджене майно.
  • Базова соціальна допомога.
  • Витяг про місце проживання дитини.
  • Допомога в перший рік дитини.
  • Податковий номер дитини.
  • е-Картка платника податків.
  • е-Картка платника податків дитини.
  • Податкові послуги.
  • Пакунок школяра.

Як повідомляв OBOZ.UA, все більше українців користуються оформленням угоди купівлі-продажу авто в Дії. Проте не всі знають, що договір купівлі-продажу зберігається у Дії лише один місяць. 

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