Ціни в сусідніх країнах зростають: прайс-кепи потребують перегляду заради імпорту електроенергії – експертка

Цієї зими Україні варто очікувати дорогого імпорту електроенергії з Європи, тому граничні ціни (прайс-кепи) на українському ринку можуть потребувати перегляду, щоб імпорт залишався доступним.

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Про це заявила Дарʼя Орлова, експертка "ExPro Electricity".

Зараз, за словами Орлової, ринок у ці обмеження не впирається, однак узимку ситуація може змінитися через високі ціни у сусідніх країнах.

"Там є дорога електроенергія. В Словаччині електроенергія дорога, в Угорщині вона дорога, ну, Польща, там не так багато звідти імпортували. Тому треба очікувати, що цієї зими буде дуже дорогий імпорт електроенергії", – зазначила Орлова.

Вона також звернула увагу на проблеми з атомною генерацією в Румунії, через які країна зараз має менше дешевої електроенергії для експорту. За таких умов вартість імпорту для України може зрости, а чинна цінова "стеля" – потребувати коригування.

"Можливо, будуть переглянуті прайс-кепи, щоб цей імпорт надходив", – сказала Орлова.

Раніше керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп заявив, що перегляд прайс-кепів є не причиною зростання цін, а реакцією на зміну ринкової ситуації. За його словами, якщо українські граничні ціни відстають від європейських, можливості комерційного імпорту скорочуються.