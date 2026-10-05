Цінові обмеження на енергоринку не повинні блокувати імпорт електроенергії взимку – Перша енергетична рад

Максимальні прайс-кепи на ринку електроенергії варто підвищити щонайменше на 25%, щоб узимку цінові обмеження не заважали Україні імпортувати електроенергію та залучати газову генерацію. Про це заявив президент громадської організації "Перша енергетична рада" Олександр Рогозін.

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За його словами, влітку прайс-кепи майже не обмежували ринкові ціни, однак ситуація змінюється: дорожчає газ у Європі, зростають ціни на електроенергію на суміжних ринках, а Україна вже стикається з наслідками нових російських обстрілів.

"Тобто вже зараз у вересні ціни досягали до 20 євроцентів за кіловат/годину на суміжних ринках. І це ж нічого ще не було, ані похолодання, ані яких інших серйозних таких заворушень", – сказав Рогозін.

Він наголосив, що взимку Україні може знадобитися більше газової генерації та імпорту. Якщо максимальна дозволена ціна на українському ринку буде нижчою за ринкову в сусідніх країнах, прайс-кеп може стати бар’єром для закупівлі необхідної електроенергії.

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"Я вважаю, що зараз є всі підстави для того, щоб збільшити максимальні прайс-кепи і на РДН, і на ВДР, і на балансуючому ринку щонайменше на 25%, щонайменше", – зазначив Рогозін.

Нагадаємо, "Енергетична компанія України" виступила за скасування прайс-кепів на ринку електроенергії. За словами головного юрисконсульту відділу регуляторного забезпечення Олександра Прилєпова, занизькі прайс-кепи можуть завадити Україні купувати електроенергію в сусідніх країнах Європи взимку

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