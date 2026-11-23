Прокурор-детектив Самойленко не надто обтяжує себе юридичною казуїстикою. Надані ним матеріали не підтверджують ті обставини, які він намагається довести. Тому обирає іншу тактику: вибудовує неструнку оповідь, у якій юридичні прогалини заповнюються припущеннями та власними інтерпретаціями подій. Документи ж підміняються то презентаціями й файлами без реквізитів, то статтями не завжди відомих видань.

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Такий порядок дослідження доказів бентежить не лише захист, а й сам суд. Під час судових засідань як зі сторони суду, так і захисту доволі часто виникають питання щодо того, які саме обставини обвинувачення намагається підтвердити окремими документами та яке значення вони мають для доведення інкримінованого злочину.

Загальна історія в детектива така. Представники приватної компанії активно й публічно критикували владу за бездіяльність під час кризи в енергетиці, порушували питання економічної обґрунтованості тарифів. Зрештою АМКУ рекомендував НКРЕКП розробити методику розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії. НКРЕКП розробила порядок визначення прогнозованої оптової ринкової ціни електроенергії , який передбачав використання міжнародного індексу API2 з урахуванням вартості доставки вугілля на територію України.

НАБУ і САП вважають, що так робити не слід було: якщо вугілля фактично в Україну не завозиться, то й доставку враховувати не треба. Отже, на думку обвинувачення, за період дії формули збитки від завищення витрат на вугілля склали мільярди. Обвинувачення наполягає, що саме представники приватної компанії неправомірно переконали регулятора включити логістику у формулу.

Така загальна нитка оповіді.

Які ж юридично вагомі аргументи має обвинувачення для суду?

Чіткого обґрунтування того, чому саме обраний Регулятором підхід до визначення прогнозованої ціни був протиправним, обвинувачення поки не продемонструвало. Як уже повідомляла сторона захисту, у межах кримінального провадження за ініціативою сторони обвинувачення проводилися експертизи в Київському НДІСЕ, але інститут, схоже, коректність формули підтвердив. Тепер ці експертизи ніхто не може знайти: з версією обвинувачення вони не в’яжуться.

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Немає доказів – їх треба створити. Одним із підтверджень своєї версії обвинувачення обрало презентацію, яку склав радник голови НКРЕКП. У ній розписано різні альтернативи з їхніми плюсами й мінусами.. Обвинувачення наголошує на тому, що обраний варіант передбачав вищі розрахункові показники, ніж альтернативні варіанти. Тож детективи і прокурори взяли на себе таку працю (і такі повноваження) та вирішили: усі члени НКРЕКП докорінно помилялися, а праві саме вони (прокурори та детективи), бо треба було брати дешевший варіант.

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Правило в обвинувачення просте: дешевше – значить, краще. Дорожче – до в’язниці. Щоправда, за такими самими правилами діяла формула для газу, погоджена керівництвом держави. І там жодних обвинувачень не висунуто.

Тепер про змову. Обвинувачення хоче притягнути до відповідальності і посадових осіб Регулятора, і представників приватної компанії, а головне – стягнути з компанії мільярди гривень. Для цього приватний бізнес треба якось "підтягнути" до ухвалення регуляторного акта.

Доказів комунікації бізнесу й регулятора щодо формули – повно. Були офіційні листи, листування з уточненням компонентів розрахунку, суперечки й полеміка. Матеріали справи містять відомості про обговорення різних редакцій проєкту регуляторного акта, альтернативних підходів та окремих складових розрахунку. Така комунікація не обмежувалася представниками ДТЕК. Пропозиції й зауваження надходили також від інших учасників енергетичного ринку. Біда прокурора в тому, що робоче листування на злочин натягнути складно.

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Тим більше, що сам факт направлення проєкту документа, обговорення окремих його положень або надання пропозицій не свідчить про існування злочинної домовленості.

Але обвинувачення не губиться й стверджує, що змова таки була. Логіка така: у робочих документах Регулятора змінювалися підходи до врахування транспортних витрат, а отже, за версією прокурора, ці зміни стали результатом злочинної домовленості. Саме з такими змінами прокурор намагається пов'язати існування попередньої змови. Де саме вона відбулася, між ким і за яких обставин – із наведених прокурором пояснень залишається незрозумілим. Якщо змова потрібна – значить, вона була.

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Утім, із визначенням часу виникнення змови в прокурора все не так просто. В обвинувальному акті згадуються події вересня 2015 року, а вступ у попередню змову з керівником НКРЕКП віднесено до періоду з 18 листопада до 18 грудня 2015 року, причому точну дату, місце й обставини органом досудового розслідування не встановлено. У судових засіданнях прокурор спершу зазначав, що дату не встановлено, згодом – що станом на 3 грудня 2015 року змова вже існувала. Ближче до останніх засідань прокурор заявив, що вже в жовтні 2015 року працівники компанії діяли у змові між собою. Суд і захист дуже просять прокурора зупинитися й визначитися: що сталося, коли і навіщо все це. Бо захищатися від обвинувачення важко, коли позиції немає в самого обвинувачення. Прокурор розповідає впевнено й напористо, але нерідко непослідовно.

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Один із ключових аспектів справи – відповідь на запитання, чому не можна було включати витрати на логістику у формулу. Прокурор каже: ціна була регульована, а раз так, покажіть документи на доставку вугілля з Роттердама. Немає документів – включати не можна.

Тож обвинувачення просто рахує збитки. Весь обсяг українського вугілля за період дії формули, який не імпортувався, множиться на вартість доставки, тобто на той самий "плюс" до Роттердама. Виходить 39 млрд грн.

Але в цій версії є нестиковки. Якщо "плюс" треба було підтверджувати документом, то й сам "Роттердам" у формулі слід було підтверджувати папером. Таких паперів, очевидно, немає. Якщо, скажімо, "Центренерго" купувало вугілля у "Львіввугілля", то й документи в нього – на вартість вугілля "Львіввугілля". А там собівартість може бути вдвічі вищою за ціну вугілля в Амстердамі. Це не означає, що саме така закупівельна ціна мала автоматично ставати прогнозним показником для розрахунку ОРЦ.

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Друга проблема – Антимонопольний комітет. Адже Порядок № 289 розроблявся, зокрема, на виконання рекомендацій АМКУ, а його проєкт і остаточна редакція проходили погодження в цьому органі. При цьому одним із питань, яке мало значення для регулювання оптового ринку електроенергії, було забезпечення конкурентних та недискримінаційних умов для його учасників. Встановлення різних підходів до визначення прогнозної ціни вугілля залежно від його походження могло б поставити питання про обґрунтованість такого розмежування. Адже застосування єдиного прогнозного цінового орієнтира не означало, що всі виробники фактично купували вугілля за однаковими цінами чи отримували однакову ціну за вироблену електроенергію.

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Та й загалом дивною була б політика регулятора, який дискримінує вітчизняного виробника, встановлюючи вищу ціну для імпортерів. Сам прокурор на одному з останніх засідань визнав, що за правилами ринку ціна мала бути дійсно одна . А от чому в імпортного та місцевого вугілля вона може бути різною, не уточнив.

Як у будь-якій казці, уважний слухач знайде нестиковки – на те вона й казка. Наприклад, після ухвалення формули (тобто, за версією обвинувачення, після змови) регулятор візьми та й звернися до Парламенту. Він запропонував підвищити ренту для підприємств, яким щойно підвищили ціну на вугілля. Дивний вчинок для скоординованих дій регулятора й компанії. Але, погодьтеся, такі дрібниці не мають псувати загальну розповідь. Прокурор пояснив: так керівник НКРЕКП, який "наслідив", заплутував сліди…

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Слід віддати належне: прокурор подає суду масу матеріалів. Але їхня кількість ще не свідчить про доведеність обвинувачення. Є посилання на сайти, статті, проєкти недописаних меморандумів, листування, робочі документи, розрахунки. Іноді вони підтримують обвинувальний акт, іноді просто підтримують розповідь. Прокурор досить вправно зв’язує все це в історію, побудовану на власних припущеннях.

На жаль для нього, частина третя статті 62 Конституції України прямо встановлює: обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях.

Суд – не вечір казок. Тут потрібні докази.

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