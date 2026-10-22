Куди поділися 1,3 мільйона барелів?

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Якщо завтра зникне бензин, мільйони людей не зможуть поїхати власними авто на роботу, в супермаркет або на вихідні за місто. Неприємно. А тепер уявімо – зник дизель. Вантажівки перестають возити продукти до супермаркетів. Трактори стоять на полях. Комбайни перетворюються на дорогі пам’ятники врожаю. Екскаватори, бульдозери, дизельні локомотиви, генератори, військова техніка – усе це зупиняється.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) оцінювало світове споживання дизельного пального та споріднених газойлів у третьому кварталі 2026 року приблизно у 28,7 млн. барелів щодоби. Це понад 4,5 млрд. літрів на день. Особливість солярки ще й у тому, що її споживання важко швидко скоротити. Подорож автомобілем можна відкласти. Купівлю нової машини – теж. А от скасувати збирання пшениці, бо дизель подорожчав, значно складніше.

У вересні 2026 року світ недоотримував близько 1,3 млн. барелів дизеля та газойлів щодоби з росії й Близького Сходу порівняно з попереднім роком. Частину втрат компенсували інші виробники, тому загальне скорочення світового експорту становило приблизно 700 тисяч барелів на день. Та це все одно велика діра у паливному балансі. Інформація з того ж таки жовтневого звіту МЕА показує, наскільки серйозна проблема: у вересні оптові ціни дизеля в Європі та США досягали приблизно $220 за барель. Це еквівалент близько $1,38 за літр ще до роздрібних податків та інших витрат.

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Причини дефіциту очевидні. Війна США проти Ірану зламала нафтову логістику в Ормузькій протоці. Частина НПЗ скоротила переробку, інші залишилися без звичних сортів нафти. Дорожчає фрахт танкерів. Паралельно Україна продовжує завдавати ударів по російських НПЗ. Виникла ситуація, коли сира нафта є, але перетворити її на дизель, доставити покупцеві – завдання з зірочкою.

7 жовтня МЕА повідомило, що держави-члени МЕА мають приблизно 1,1 млрд. барелів аварійних нафтових запасів, із яких понад 200 млн. барелів – дизель. 15 жовтня країни домовилися прискорити їх вивільнення, щоб зупинити подорожчання. Проте ці резервуари доведеться згодом наповнювати знову. А коли країни почнуть відновлювати стратегічні запаси, вони стануть додатковими покупцями дизеля. МЕА вже попереджає, що істотне поповнення виснажених запасів, найімовірніше, стане можливим не раніше другої половини 2027 року. Тобто швидкої перемоги над високими цінами на солярку поки не видно.

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НПЗ – не кавоварка. Кнопки "тільки дизель" немає

Якби нафтопереробні заводи могли виготовляти тільки той продукт, який сьогодні найдорожчий, проблеми не існувало б. Натиснув кнопку "дизель", залив нафту – отримав солярку. Але так не працює. Бо нафта – це суміш вуглеводнів. Частина легких, частина важких, частина має проміжні властивості. На НПЗ їх розділяють на фракції, очищують, хімічно перетворюють, комбінують. Із тієї самої сировини отримують бензин, дизель, авіаційне пальне, нафтохімічні компоненти, мазут, бітум тощо.

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Звісно, сучасні НПЗ мають технологічну магію: крекінг, гідрокрекінг, риформінг, гідроочищення. Вони дозволяють змінювати склад готової продукції. Але можливості цієї магії обмежені. Показова статистика американського Управління енергетичної інформації (EIA). У 2021 році частка дистилятного пального у випуску американських НПЗ становила 29,7%. У 2022-му, коли дизель теж був надзвичайно прибутковим, вона збільшилася до 30,3%. Усього 0,6 відсотка.

Для наочного прикладу можна взяти якийсь з великих сучасних НПЗ світу. Скажімо, Motiva Port Arthur у Техасі. Підприємство здатне переробляти до 730 тисяч барелів нафти на добу. Воно виробляє бензин, дизель, авіаційне пальне, базові мастила та нафтохімічну продукцію. Точний актуальний вихід бензину та дизеля саме цього заводу компанія публічно не розкриває. Тому зробімо такий розрахунок: візьмемо реальну потужність Port Arthur, а для співвідношення продуктів використаємо середні показники американських НПЗ за 2025 рік. Припустімо, підприємство переробило мільйон тонн нафти. Результат за типовою американською структурою виходу виглядатиме приблизно так:

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Продукт Частка виходу Кількість Бензин і його компоненти 45,9% 3,40 млн. барелів Дистилятне пальне, переважно дизель 30,0% 2,22 млн. барелів Авіаційний гас 11,0% 0,81 млн. барелів Інші продукти - решта

Тепер уявімо, що керівництво заводу отримує замовлення: дизеля потрібно на 20% більше. Якщо не змінювати структуру випуску, доведеться переробити на 20% більше нафти. Тоді завод отримає приблизно 2,66 млн. барелів дистилятів замість 2,22 млн. Але водночас виробить уже 4,08 млн. барелів бензину та його компонентів замість 3,40 млн. Додаткові 440 тисяч барелів дизеля принесуть із собою приблизно 680 тисяч барелів бензину. Завод заробляє на дефіцитному дизелі, а потім мусить вирішувати, кому продати весь супутній бензин.

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Чим світ збирається лікувати дизельний дефіцит?

Варіантів небагато. І майже всі мають побічний ефект.

Перший – розпечатувати стратегічні резерви. Саме цим займаються країни МЕА. Але запаси не нескінченні, а відновлення резервів створює майбутній попит.

Другий – змусити наявні НПЗ працювати інтенсивніше. 20 жовтня представник Міністерства енергетики США Кайл Хауствайт повідомив, що відомство співпрацює з нафтопереробниками для пошуку способів збільшити виробництво дизеля. Проте заводи не можуть безкінечно працювати на максимальній потужності. Обладнання потребує ремонту, каталізатори заміни, а аварія на перевантаженому НПЗ може знищити весь виграш від додаткових змін.

Третій – повернути до життя законсервовані підприємства. У США обговорюють можливість відновлення роботи частини закритих НПЗ. Але старий завод – не автомобіль у гаражі, якому достатньо зарядити акумулятор. Потрібні технічне обстеження, інвестиції, персонал, екологічні дозволи та гарантії збуту. До того ж навіщо вкладати мільярди в старий НПЗ, якщо через кілька років світ може зіткнутися з надлишком бензину?

Четвертий – будувати нові потужності з рефайнінгу. Тут показова Нігерія. Величезний НПЗ Dangote, запущений у 2024 році, уже став одним із важливих гравців світового паливного ринку. Компанія оголосила про план розширення потужностей до 1,4 млн. барелів на добу до 2029 року. Вартість розширення оцінюється приблизно у $14,3 млрд. Але 2029 рік – слабка втіха для фермера, якому дизель потрібен вже завтра.

П'ятий шлях – перерозподіляти продукти всередині НПЗ: спрямовувати частину потоків на виробництво дизеля, а не бензину чи авіаційного гасу. Для цього використовують гідрокрекінг та інші процеси, але вони теж обмежені.

І шостий варіант, про який уряди говорити не люблять, – скорочення попиту через захмарні ціни. Це коли дизель нарешті є, але перевозити ним картоплю вже невигідно. Таке "лікування" нагадує боротьбу з головним болем через відсічення голови.

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Бензиновий "потоп": що буде, якщо НПЗ додадуть обертів?

За жовтневим прогнозом МЕА, світова переробка нафти має збільшитися із середніх 81,7 млн. барелів на добу у 2026 році приблизно на 2,8 млн. у 2027-му. Це реальна оцінка агентства, а не припущення. А от далі проведемо власний експеримент. Уявімо, що додаткові обсяги переробки мають типовий для США вихід продуктів: близько 46% бензину та 30% дистилятів. Тоді 2,8 млн. барелів додаткової переробки щодня потенційно дадуть приблизно – дистилятне пальне +0,84 млн.барелів на добу. Бензин і компоненти +1,29 млн.барелів на добу. Це розрахунок за умовними коефіцієнтами, а не прогноз фактичного випуску МЕА. За рік така додаткова бензинова пропозиція становила б приблизно 470 млн. барелів, або 75 млрд. літрів.

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Для масштабу: нинішній світовий попит на дизель і газойлі – близько 28,7 млн. барелів щодоби. Додаткові 0,84 млн. становили б майже 3% цього обсягу. Для великого глобального ринку це відчутна кількість. Але дефіцитний дизель потрібен не лише для поточного споживання. Потрібно ще й відновлювати запаси. А хтось почав їх робити з нуля, усвідомивши що може бути якщо світ накриє дизельна криза. Отже, навіть помітне зростання виробництва солярки не гарантує швидкого падіння її ціни. Натомість бензин може зіткнутися з протилежною ситуацією: пропозиція збільшується, а попит слабшає. Адже світовий автомобільний парк змінюється. Не швидко, як обіцяли деякі політики, але достатньо, щоб нафтовики почали уважніше рахувати майбутніх покупців. У 2025 році у світі продали понад 20 млн. електроавтомобілів із можливістю заряджання від мережі – приблизно чверть усіх нових машин. До цієї категорії входять і повністю електричні автомобілі, і плагін-гібриди. За оцінкою МЕА, електромобілі вже складають близько 5% світового парку легкових авто та витіснили споживання приблизно 1,2 млн. барелів нафти на добу. МЕА також очікує, що частка електрифікованих машин у світових продажах 2026 року наблизиться до 29%.

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Отже, маємо два процеси, які рухаються назустріч один одному. З одного боку, нафтопереробникам потрібні додаткові обсяги роботи, щоб забезпечити дизелем економіку. З іншого – бензин поступово втрачає частину клієнтів.

Нафта по $65, дизель дорогий, бензин дешевий. Таке можливо?

Цілком. Ціна сирої нафти і ціна конкретного нафтопродукту – це пов'язані, але не тотожні речі. Нафта може дешевшати через надлишок видобутку. Водночас дизель може залишатися дорогим через дефіцит потужностей переробки, транспортні труднощі та поповнення резервів. А бензин здатний дешевшати ще швидше, якщо його вироблятимуть більше, ніж ринок готовий купувати за попередньою ціною. Як пише Reuters, середня ціна Brent на 2027 рік прогнозується на рівні $65 за барель. Втім це за умови відновлення нормальних поставок через Ормузьку протоку. Але тут все у тумані. Станом на жовтень ситуація з Іраном залишається складною. І свіжий прогноз американського EIA вже зовсім інший: у середньому $83,74 за барель Brent у 2027 році.

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Є й протилежні ризики: нові удари по нафтовій інфраструктурі, проблеми з танкерами, страхуванням, зниження інвестицій у переробку. А втім, якщо конфлікт навколо Ормузу закінчиться, альтернативні маршрути постачання залишаться, а видобуток відновиться, ринок справді може отримати багато сирої нафти. І тоді боротьба НПЗ за прибутковий дизель здатна додатково натиснути на бензинові ціни. Справжня фішка у тому, що бензин буде дешевшати не тому, що він не потрібен, а тому, що дизель потрібен усім.

Найдивніша "побічка" паливної кризи

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Можливо, ми спостерігаємо початок незвичного розділення двох паливних ринків, які десятиліттями рухалися приблизно синхронно. Дизель дедалі більше перетворюється на стратегічний ресурс, який потрібен урядам, арміям, фермерам, перевізникам і промисловості. Бензин поступово стає продуктом, який мусить конкурувати за автомобіліста з електрикою. І якщо нафтові компанії будуть нарощувати переробку заради дизеля, вони можуть самі створювати додатковий тиск на ціни бензину. Звичайно, технології дозволяють частково змінювати структуру продукції. Ринок теж здатний пристосовуватися. Але повністю розірвати технологічний зв'язок між виробництвом бензину та дизеля поки ніхто не навчився.

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І це створює майже комічну ситуацію. Світ витрачає мільярди на електрифікацію транспорту, щоб зменшити залежність від нафти. Водночас дефіцит дизеля може змусити НПЗ переробляти більше нафти й виробляти додатковий бензин. А надлишок бензину здатний зробити традиційний двигун внутрішнього згоряння економічно привабливішим. Чи означає це кінець електромобілів? Звісно, ні. Чи може бензиновий ДВЗ несподівано отримати друге дихання? Цілком.

Найбільша іронія у тому, що майбутнє транспорту іноді вирішують зовсім не там, де його планують.

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