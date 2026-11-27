З частини майна, яке фігурує у кримінальному провадженні щодо колишньої очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, її чоловіка та сина – восьми авто компанії "Євросир" – зняли арешт. Прокуратура не виступила проти.

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Відповідне рішення оголосив Вищий антикорупційний суд (ВАКС) під час трансляції засідання 27 листопадап. Транспортні засоби арештували для збереження речових доказів, однак після завершення досудового розслідування сторона обвинувачення більше не вбачала потреби в обмеженні права власності на них.

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